El Salvador no compra bitcoins, sino que recibe "donaciones privadas", revela el FMI

Finanzas

El Gobierno de Nayib Bukele ha mantenido desde noviembre de 2022 una política de comprar un bitcoin diario con recursos estatales, según ha ido comunicando, mientras que las reservas suman más de 7.764 bitcoines, valorados en más de US$627 millones al cambio actual.

Por Leonel Ibarra / Agencia EFE El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que en la acumulación de bitcoin del Gobierno salvadoreño "no se han utilizado recursos públicos", al menos desde mayo de 2025, según un comunicado relacionado con dos revisiones de un acuerdo de US$1.400 millones. "La acumulación de bitcoin desde la primera revisión (2025) refleja donaciones privadas y no ha implicado el uso de recursos públicos", reveló el FMI y agregó que "en adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcóin más allá de las donaciones documentadas".

El Gobierno de Nayib Bukele ha mantenido desde noviembre de 2022 una política de comprar un bitcoin diario con recursos estatales, según ha ido comunicando, mientras que las reservas suman más de 7.764 bitcoins, valorados en más de US$627 millones al cambio actual. El FMI anunció el 27 de mayo de 2025 que llegó "a un acuerdo a nivel del personal técnico con El Salvador sobre la primera revisión del Servicio Ampliado", que se alcanzó en diciembre de 2024.

Aumento en las reservas

Los registros de seguimiento de la reserva muestran que el país cerró 2025 con alrededor de 7,517 bitcoins. En consecuencia, el saldo aumentó en aproximadamente 245 bitcoins durante los primeros ocho meses de 2026, aunque no todo ese incremento puede atribuirse automáticamente a compras realizadas con recursos públicos, debido a movimientos y consolidaciones entre billeteras estatales. La estrategia comunicada por el Gobierno salvadoreño ha consistido en supuestamente mantener una adquisición cercana a un bitcoin por día. Entre las operaciones reportadas durante el año figura la compra de ocho bitcoins en una semana de junio.