Estudio: Dos de cada tres panameños reportan ansiedad financiera frecuente

Finanzas

La educación financiera no se trata solamente de números, sino de brindar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones con mayor confianza

Por revistaeyn.com Llegar a fin de mes, cumplir con las obligaciones, enfrentar un gasto inesperado o simplemente pensar en los compromisos económicos de las próximas semanas son situaciones cotidianas que pueden generar preocupación. Aunque solemos abordarlas únicamente desde una perspectiva financiera, la relación que mantenemos con el dinero también puede tener un componente emocional.

Esta conexión entre las finanzas y el bienestar emocional se reflejó en el Índice de Bienestar Financiero presentado recientemente por APC Experian en Panamá. Entre sus hallazgos, la dimensión de tranquilidad financiera alcanzó 52.3 puntos sobre 100, siendo la de menor resultado entre los componentes analizados. Esta dimensión considera aspectos emocionales de la relación con el dinero, como la ansiedad, el impacto en la salud mental y la percepción de control sobre la propia situación financiera. Un dato resulta especialmente relevante en el contexto del Día Mundial de la Salud Mental: dos de cada tres panameños reportan ansiedad financiera frecuente. Esta conexión también se observa en el indicador relacionado con el impacto de las finanzas en la salud mental, que se ubicó en 53.6 puntos sobre 100. Más que detenerse únicamente en las cifras, estos resultados refuerzan la importancia de hablar con mayor profundidad sobre las preocupaciones económicas y de contar con información que permita tomar decisiones con mayor claridad.

Cinco prácticas para una relación saludable

“Las finanzas personales forman parte de nuestra vida cotidiana y, por ello, también pueden influir en nuestra sensación de tranquilidad y control. Tener información clara sobre nuestra realidad financiera nos permite tomar decisiones con mayor conocimiento y reducir parte de la incertidumbre asociada con el manejo del dinero”, afirmó Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian. La preocupación financiera no necesariamente comienza ante una situación económica extrema. Puede aparecer al revisar constantemente las cuentas, sentir incertidumbre ante cada gasto, evitar mirar las obligaciones pendientes o postergar decisiones personales por temor a no contar con los recursos suficientes. Por ello, reconocer qué situaciones generan preocupación y hablar sobre ellas puede ser un primer paso para evitar que esa tensión se enfrente en silencio.