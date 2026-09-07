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Movilidad horizontal: la estrategia para mantener motivados a colaboradores

Cuando una compañía prioriza el talento interno para cubrir nuevas posiciones, transmite a sus empleados que reconoce su potencial y está dispuesta a invertir en su crecimiento, indica ManpowerGroup.

  • Movilidad horizontal: la estrategia para mantener motivados a colaboradores

    Ofrecer nuevas oportunidades dentro de la propia empresa puede convertirse en una estrategia para elevar el compromiso, mejorar la experiencia laboral y desarrollar a los futuros líderes. Foto de iStock
2026-09-07

Por Agencia EFE

El cambio de rol dentro de una empresa dejó de ser visto como un retroceso profesional y comenzó a consolidarse como una herramienta para fortalecer el aprendizaje, la motivación y el compromiso de los colaboradores.

De acuerdo con un análisis de ManpowerGroup, la movilidad horizontal permite a las personas asumir nuevos desafíos sin necesidad de abandonar la organización.

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Durante años, la idea de progreso laboral estuvo asociada casi exclusivamente con obtener un ascenso. Sin embargo, las transformaciones del mercado están llevando a las compañías a valorar cada vez más a profesionales capaces de desenvolverse en diferentes áreas, comprender el negocio desde distintas perspectivas y adaptarse a escenarios cambiantes.

En este contexto, trasladarse de un departamento a otro puede convertirse en una experiencia de desarrollo profesional. Un trabajador de Finanzas que se incorpora a Operaciones, por ejemplo, puede comprender de primera mano cómo las decisiones económicas repercuten en las actividades del negocio.

La exposición a nuevas funciones amplía las capacidades del empleado y contribuye a formar perfiles más integrales, con una visión que trasciende las responsabilidades de su puesto original. Esta experiencia también puede convertirse en una preparación para ocupar posiciones de liderazgo en el futuro.

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Otro factor relevante es la pérdida de motivación que puede aparecer cuando una persona siente que ya no tiene oportunidades para aprender, señala ManpowerGroup. El salario no es necesariamente el único elemento que impulsa a los trabajadores a buscar nuevos empleos. La ausencia de retos y posibilidades de desarrollo también puede llevarlos a considerar una salida.

La movilidad interna ofrece a las empresas una alternativa para enfrentar ese riesgo: conservar a un colaborador que ya conoce la cultura y los procesos de la organización, mientras le proporciona nuevos estímulos profesionales.

El intercambio entre áreas también contribuye a reducir los llamados “silos” organizacionales. Al conocer las dificultades, prioridades y tiempos de otros equipos, los trabajadores pueden desarrollar mayor empatía y facilitar la colaboración.

Para ManpowerGroup, impulsar estos movimientos puede ayudar a construir organizaciones más innovadoras y preparadas para el cambio.

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