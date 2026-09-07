Nuevos préstamos llevan deuda externa de Honduras a 27,4% del PIB

Finanzas

El nuevo endeudamiento externo contratado por Honduras al cierre de julio alcanzó US$1.095,7 millones, de los cuales el 74,4% provino de títulos valores y el 25,6% de préstamos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La deuda externa del sector público de Honduras alcanzó los US$11.207,8 millones al cierre de julio de 2026, un incremento de US$471,4 millones frente a los US$10.736,4 millones registrados en diciembre de 2025, informó el Banco Central de Honduras (BCH). El aumento se explica principalmente por una utilización neta de recursos externos de US$485,8 millones. Entre enero y julio, los desembolsos recibidos sumaron US$1.391,4 millones, mientras que las amortizaciones de capital alcanzaron US$905,6 millones. El efecto al alza fue parcialmente compensado por una variación cambiaria favorable de US$14,4 millones.

Los organismos multilaterales se mantienen como los principales acreedores de Honduras. A julio, concentraban el 69,6 % de la deuda externa pública, equivalente a US$7.800,8 millones. Las instituciones comerciales representaban el 21,8%, con US$2.448,3 millones, mientras que los organismos bilaterales concentraban el 8,6%, por US$958,7 millones. Por tipo de tasa, el 55,9% del saldo, equivalente a US$6.266,2 millones, corresponde a obligaciones contratadas a tasa fija, mientras que el 44,1%, unos US$4.941,6 millones, está sujeto a tasas variables. En cuanto a los instrumentos utilizados, los préstamos representan el 74% del endeudamiento, con US$8.288,6 millones; los títulos valores suman US$2.400 millones y otros instrumentos alcanzan US$519,2 millones, señala el BCH. El indicador de deuda externa pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 27,4%, 0.3 puntos porcentuales por encima del nivel registrado al cierre de 2025. Con esta relación, Honduras ocupa el tercer lugar entre los países centroamericanos. El Gobierno General concentra la mayor parte de las obligaciones externas, con US$9.614,3 millones, equivalentes al 85,8% del total. Este saldo aumentó US$310,5 millones respecto a diciembre, debido principalmente a desembolsos por US$1.148,4 millones, superiores a los US$827,8 millones amortizados.