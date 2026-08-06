Panamá: Entidades no bancarias mantienen cartera de US$4,596 millones al primer semestre

Finanzas

El desempeño de las entidades no bancarias también refleja una evolución positiva frente al año anterior. Al cierre de junio, la cartera de crédito de este segmento logró un crecimiento cercano al 1 % respecto a 2025.

Por revistaeyn.com En conjunto con el sistema bancario, otros sectores contribuyen a impulsar el acceso al financiamiento y a la construcción del historial crediticio de millones de panameños, fortaleciendo un ecosistema financiero cada vez más diverso e inclusivo. De acuerdo con cifras que reportan los agentes económicos en la plataforma de APC Experian, al cierre de junio de 2026 las entidades no bancarias en Panamá registran una cartera superior a US$4,596 millones, con más de 3.2 millones de referencias activas y alrededor de 2.17 millones de clientes.

Estas cifras reflejan el aporte de sectores como comercio, telecomunicaciones, financieras, cooperativas y otras empresas que facilitan alternativas de financiamiento para consumidores y empresas. El desempeño de las entidades no bancarias también refleja una evolución positiva frente al año anterior. Al cierre de junio de 2026, la cartera de crédito de este segmento logró un crecimiento cercano al 1 % respecto a junio de 2025. Los préstamos personales continúan siendo el principal componente de la cartera en otras industrias, con un saldo superior a US$2,829 millones, equivalente a más del 60 % del total del saldo del crédito administrado por el sector no bancario. Asimismo, como dato a resaltar, las cooperativas consolidaron un crecimiento de 3 % en el total de sus carteras y mantuvieron uno de los indicadores de morosidad más bajos del segmento (7.1 %), reflejando un comportamiento de pago favorable y una gestión crediticia estable. En este sentido, las entidades no bancarias continúan desempeñando un papel relevante en la generación de nuevas oportunidades de financiamiento. Durante mayo de 2026, las cooperativas y financieras otorgaron en conjunto 33,938 nuevos créditos.