Finanzas

Cómo proteger su patrimonio con oro en tiempos de guerra

Las guerras activan varias fuerzas económicas que históricamente han favorecido al oro. Lea esta guía práctica para inversores que buscan proteger su patrimonio frente a la incertidumbre global.

Por revistaeyn.com En cada gran crisis geopolítica, el oro vuelve al centro del sistema financiero global. Ha ocurrido durante guerras mundiales, crisis energéticas y, más recientemente, tras la invasión rusa de Ucrania o las tensiones persistentes en Medio Oriente. La razón es simple: cuando el sistema económico enfrenta incertidumbre extrema, los inversores tienden a buscar activos que no dependan de la solvencia de gobiernos, bancos o empresas.

Pero invertir en oro no consiste simplemente en comprar lingotes. Para que realmente cumpla su función como activo de protección patrimonial, es necesario entender cuándo funciona, cómo se invierte y qué riesgos implica. Esta es una guía práctica para quienes buscan incorporar oro a su cartera en escenarios de crisis global. POR QUÉ EL ORO SUBE CON LAS GUERRAS Las guerras activan varias fuerzas económicas que históricamente han favorecido al oro. Huida hacia activos refugio. Cuando aumenta la incertidumbre geopolítica, muchos inversores reducen exposición a activos riesgosos —como acciones o deuda corporativa— y trasladan capital hacia instrumentos percibidos como más seguros. El oro ha desempeñado ese papel durante siglos. Inflación y gasto militar. Los conflictos armados suelen financiarse con deuda pública o expansión monetaria. Esto puede debilitar las monedas y aumentar la inflación, dos factores que tradicionalmente impulsan la demanda de oro. Riesgo sistémico global. Las guerras afectan comercio, energía y cadenas de suministro. Esa combinación genera volatilidad financiera y refuerza la búsqueda de activos considerados reservas de valor. Por estas razones, cada vez que el sistema global entra en tensión, el metal precioso suele experimentar periodos de fuerte demanda. CÓMO REACCIONÓ EL ORO HISTÓRICAMENTE La historia financiera muestra que los conflictos armados suelen coincidir con aumentos en el precio del oro. Durante la guerra de Vietnam, el metal pasó de unos US$35 a cerca de US$180 por onza, impulsado por inflación y debilidad del dólar. A fines de los años setenta, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y crisis monetaria global, el oro alcanzó un récord cercano a US$800 por onza.

Incluso en conflictos más breves, como la guerra del Golfo de 1990, el precio del oro reaccionó rápidamente tras la invasión de Kuwait. En crisis más recientes, como la guerra en Ucrania, el metal también registró fuertes movimientos al alza en las primeras etapas del conflicto. Sin embargo, los datos históricos muestran un matiz importante: los repuntes asociados a guerras suelen ser rápidos y, en ocasiones, temporales, especialmente si el mercado percibe que el conflicto será limitado. EL ROL DEL ORO EN UNA CARTERA Para los gestores de patrimonio, el oro no reemplaza una cartera diversificada. Su función es actuar como cobertura frente a escenarios extremos. Muchos estrategas financieros consideran razonable que el oro represente entre 5% y 10% de una cartera diversificada, dependiendo del perfil de riesgo del inversor. Esa proporción puede ayudar a: • compensar caídas en otros activos • proteger poder adquisitivo frente a inflación • reducir la volatilidad general del portafolio Pero una exposición excesiva también tiene costos: el oro no paga dividendos ni intereses, por lo que mantener demasiado capital en este activo puede afectar el rendimiento de largo plazo. PRINCIPALES FORMAS DE INVERTIR EN ORO Hoy existen diversas maneras de acceder al metal, cada una con características distintas. Oro físico. Comprar lingotes o monedas de inversión sigue siendo la forma tradicional. Entre las más conocidas están el Krugerrand sudafricano, el Maple Leaf canadiense o el American Eagle estadounidense.