Cómo proteger su patrimonio con oro en tiempos de guerra

Por revistaeyn.com
En cada gran crisis geopolítica, el oro vuelve al centro del sistema financiero global. Ha ocurrido durante guerras mundiales, crisis energéticas y, más recientemente, tras la invasión rusa de Ucrania o las tensiones persistentes en Medio Oriente.
La razón es simple: cuando el sistema económico enfrenta incertidumbre extrema, los inversores tienden a buscar activos que no dependan de la solvencia de gobiernos, bancos o empresas.
Pero invertir en oro no consiste simplemente en comprar lingotes. Para que realmente cumpla su función como activo de protección patrimonial, es necesario entender cuándo funciona, cómo se invierte y qué riesgos implica.
Esta es una guía práctica para quienes buscan incorporar oro a su cartera en escenarios de crisis global.
POR QUÉ EL ORO SUBE CON LAS GUERRAS
Las guerras activan varias fuerzas económicas que históricamente han favorecido al oro.
Huida hacia activos refugio. Cuando aumenta la incertidumbre geopolítica, muchos inversores reducen exposición a activos riesgosos —como acciones o deuda corporativa— y trasladan capital hacia instrumentos percibidos como más seguros. El oro ha desempeñado ese papel durante siglos.
Inflación y gasto militar. Los conflictos armados suelen financiarse con deuda pública o expansión monetaria. Esto puede debilitar las monedas y aumentar la inflación, dos factores que tradicionalmente impulsan la demanda de oro.
Riesgo sistémico global. Las guerras afectan comercio, energía y cadenas de suministro. Esa combinación genera volatilidad financiera y refuerza la búsqueda de activos considerados reservas de valor.
Por estas razones, cada vez que el sistema global entra en tensión, el metal precioso suele experimentar periodos de fuerte demanda.
CÓMO REACCIONÓ EL ORO HISTÓRICAMENTE
La historia financiera muestra que los conflictos armados suelen coincidir con aumentos en el precio del oro.
Durante la guerra de Vietnam, el metal pasó de unos US$35 a cerca de US$180 por onza, impulsado por inflación y debilidad del dólar.
A fines de los años setenta, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y crisis monetaria global, el oro alcanzó un récord cercano a US$800 por onza.
Incluso en conflictos más breves, como la guerra del Golfo de 1990, el precio del oro reaccionó rápidamente tras la invasión de Kuwait.
En crisis más recientes, como la guerra en Ucrania, el metal también registró fuertes movimientos al alza en las primeras etapas del conflicto.
Sin embargo, los datos históricos muestran un matiz importante: los repuntes asociados a guerras suelen ser rápidos y, en ocasiones, temporales, especialmente si el mercado percibe que el conflicto será limitado.
EL ROL DEL ORO EN UNA CARTERA
Para los gestores de patrimonio, el oro no reemplaza una cartera diversificada. Su función es actuar como cobertura frente a escenarios extremos.
Muchos estrategas financieros consideran razonable que el oro represente entre 5% y 10% de una cartera diversificada, dependiendo del perfil de riesgo del inversor.
Esa proporción puede ayudar a:
• compensar caídas en otros activos
• proteger poder adquisitivo frente a inflación
• reducir la volatilidad general del portafolio
Pero una exposición excesiva también tiene costos: el oro no paga dividendos ni intereses, por lo que mantener demasiado capital en este activo puede afectar el rendimiento de largo plazo.
PRINCIPALES FORMAS DE INVERTIR EN ORO
Hoy existen diversas maneras de acceder al metal, cada una con características distintas.
Oro físico. Comprar lingotes o monedas de inversión sigue siendo la forma tradicional. Entre las más conocidas están el Krugerrand sudafricano, el Maple Leaf canadiense o el American Eagle estadounidense.
Ventajas: activo tangible, independencia del sistema financiero y posible protección ante crisis bancarias extremas.
Riesgos: costos de almacenamiento y custodia; liquidez menor que instrumentos financieros.
ETF respaldados por oro. Muchos inversores prefieren los fondos cotizados (ETF) que replican el precio del oro.
Ventajas: alta liquidez, facilidad de compra a través de brokers, exposición directa al precio del metal.
Riesgos: dependencia del sistema financiero y comisiones de gestión.
Acciones de compañías mineras. Otra opción es invertir en empresas dedicadas a la extracción de oro. Cuando el precio del metal sube, estas compañías pueden experimentar ganancias amplificadas.
Ventajas: potencial de retorno superior y posibilidad de dividendos.
Riesgos: volatilidad mayor y riesgos operativos o políticos en países mineros.
Por esa razón, las mineras suelen comportarse más como acciones cíclicas que como refugio puro.
TRES REGLAS QUE USAN LOS GESTORES DE PATRIMONIO
Los asesores financieros que administran grandes carteras suelen aplicar algunas reglas simples al incorporar oro.
1. El oro es un seguro, no una apuesta. Su función principal es proteger patrimonio frente a crisis sistémicas.
2. La liquidez importa. Muchos inversores institucionales utilizan ETF porque permiten entrar o salir del mercado rápidamente.
3. La diversificación es clave. Intentar adivinar el momento perfecto para comprar oro suele ser menos efectivo que mantener una exposición moderada y constante.
RIESGOS QUE NO SE DEBEN IGNORAR
Aunque el oro tiene fama de refugio, no es inmune a la volatilidad. Entre los factores que pueden presionar su precio están:
• subidas en las tasas de interés reales
• fortalecimiento del dólar
• cambios en las expectativas económicas
Además, a diferencia de otros activos financieros, el oro no genera ingresos periódicos.
A lo largo de la historia, imperios, monedas y sistemas financieros han cambiado. El oro, en cambio, ha mantenido su papel como reserva de valor.En tiempos de guerra o incertidumbre global, su atractivo suele reaparecer con fuerza. Pero su verdadera utilidad no reside en promesas de ganancias rápidas.
Para muchos inversores, el oro sigue siendo algo más simple —y más antiguo—: una forma de preservar riqueza cuando el mundo atraviesa momentos de profunda inestabilidad.