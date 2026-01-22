Total de trabajadores independientes en Costa Rica aumento 15,6 % en 2025

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Los principales resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh) 2025 revelan que la cantidad de microempresas de los hogares en Costa Rica es de 494.564; representando un crecimiento de 13,5 % en comparación con 2024.
De estas 494.564 microempresas en Costa Rica, el 73,9 % son unipersonales, el 13,5 % cuenta con dos trabajadores, y el 12,6 % tiene tres o más trabajadores (incluyendo a la persona dueña de la actividad económica).
Con respecto a las personas trabajadoras independientes, el total arrojado asciende a 466.513; un aumento de 15,6 % respecto al año anterior. En cuanto a la distribución por sexo, el 64,2 % de las personas autónomas son hombres y 35,8 % son mujeres, señala la encuesta.
Al considerar la distribución de las microempresas de los hogares por sectores de actividad económica, se observa que, de las 494.564, el sector servicios agrupa el 43,9 %, siendo el de mayor participación. Le sigue el sector industria que reúne el 22,4 %, comercio con 21,4 % y el agropecuario con el 12,4 % de estos microemprendimientos.
PUESTOS DE TRABAJO
La Enameh 2025 también estima que las microempresas de los hogares de Costa Rica generaron cerca de 785.495 puestos de trabajo, incluyendo a la persona dueña de la actividad. De los cuales, el 79,8 % corresponde a empleos permanentes, y el 20,2 % son ocasionales.
De los empleos generados por dichas microempresas, el 3,2 % son empleos formales, mientras que el 96,8 % de los empleos restantes corresponden a empleos informales.
Entre otras características relevantes que evidencian el marco de la informalidad de estas microempresas de los hogares son: que el 61,1 % no están inscritas en ninguna instancia pública, el 69,0 % no tienen ningún tipo de contabilidad (ni régimen tradicional ni régimen simplificado), el 67,2 % no cuentan con comprobante de venta, el 70,7 % de los negocios no cuenta con local comercial, el 18,1% no usa productos financieros para el negocio y el 61,1 % no cuenta con seguro social para la persona dueña de la actividad económica.
Al analizar la principal motivación de las personas para iniciar actividades independientes, se observa que la razón más mencionada es la identificación de una oportunidad en el mercado, con 22,1 %. En segundo lugar, se encuentra la oportunidad de organizar su propia empresa o ser su propio jefe, con 19,9 % y, en tercer lugar, con 19,7 %, la necesidad de complementar el ingreso familiar.
Otras motivaciones relevantes incluyen la tradición familiar o herencia 13,2 %, la situación de no tener trabajo 11,2 %, no encontró trabajo como persona asalariada, con un 10,4 %, tener mayor flexibilidad horaria 2,9 % y otro motivo con 0,7 %.
Esta encuesta revela que en las microempresas el dispositivo más utilizado para labores del negocio es el teléfono celular, con el 96,2 %; seguido en importancia por la computadora 21,8 %, el teléfono fijo con el 5,1 % y otros dispositivos como tabletas y fax con 5,4%. Un 93,9 % de las microempresas tienen acceso a Internet para realizar sus actividades.
Por sector de actividad económica, el agropecuario presenta la menor utilización de las TIC y acceso a Internet en comparación con los demás sectores. En este caso, el uso de teléfono celular alcanza el 90,9 %, el acceso a Internet el 83,3 %, el uso de computadoras el 5,6% y el teléfono fijo se emplea en un 3,5 % de los microemprendimientos.