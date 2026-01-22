Total de trabajadores independientes en Costa Rica aumento 15,6 % en 2025

Empresas & Management

La principal motivación de las personas de Costa Rica para iniciar actividades independientes, se observa que la razón más mencionada en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares es la identificación de una oportunidad en el mercado, con 22,1%.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los principales resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh) 2025 revelan que la cantidad de microempresas de los hogares en Costa Rica es de 494.564; representando un crecimiento de 13,5 % en comparación con 2024. De estas 494.564 microempresas en Costa Rica, el 73,9 % son unipersonales, el 13,5 % cuenta con dos trabajadores, y el 12,6 % tiene tres o más trabajadores (incluyendo a la persona dueña de la actividad económica).

Con respecto a las personas trabajadoras independientes, el total arrojado asciende a 466.513; un aumento de 15,6 % respecto al año anterior. En cuanto a la distribución por sexo, el 64,2 % de las personas autónomas son hombres y 35,8 % son mujeres, señala la encuesta. Al considerar la distribución de las microempresas de los hogares por sectores de actividad económica, se observa que, de las 494.564, el sector servicios agrupa el 43,9 %, siendo el de mayor participación. Le sigue el sector industria que reúne el 22,4 %, comercio con 21,4 % y el agropecuario con el 12,4 % de estos microemprendimientos.

PUESTOS DE TRABAJO

La Enameh 2025 también estima que las microempresas de los hogares de Costa Rica generaron cerca de 785.495 puestos de trabajo, incluyendo a la persona dueña de la actividad. De los cuales, el 79,8 % corresponde a empleos permanentes, y el 20,2 % son ocasionales. De los empleos generados por dichas microempresas, el 3,2 % son empleos formales, mientras que el 96,8 % de los empleos restantes corresponden a empleos informales. Entre otras características relevantes que evidencian el marco de la informalidad de estas microempresas de los hogares son: que el 61,1 % no están inscritas en ninguna instancia pública, el 69,0 % no tienen ningún tipo de contabilidad (ni régimen tradicional ni régimen simplificado), el 67,2 % no cuentan con comprobante de venta, el 70,7 % de los negocios no cuenta con local comercial, el 18,1% no usa productos financieros para el negocio y el 61,1 % no cuenta con seguro social para la persona dueña de la actividad económica.