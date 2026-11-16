Informe: Mercado panameño de tarjetas de crédito supera los US$3.000 millones

Finanzas

Al cierre del tercer trimestre, Panamá registraba más de 916,621 tarjetas de crédito activas, con un saldo promedio de US$3.363 por instrumento, según datos de APC Experian.

Por revistaeyn.com El mercado de tarjetas de crédito en Panamá superó los US$3.083 millones en septiembre de 2026, impulsado por el crecimiento de los saldos financiados y el número de productos activos en el sistema financiero, según datos de APC Experian. Al cierre del tercer trimestre, Panamá registraba más de 916,621 tarjetas de crédito activas, con un saldo promedio de US$3.363 por instrumento. Tanto el monto de la cartera como la cantidad de tarjetas aumentaron 8,1 % en comparación con septiembre de 2025.

La expansión del mercado también se refleja en la emisión de nuevos instrumentos. Durante los últimos 12 meses, el sector bancario de Panamá aprobó 218.487 tarjetas de crédito, cuya mayor proporción correspondió a productos con límites de financiamiento de entre US$1.001 y US$3.000, apunta APC Experian. Este segmento concentró el 37 % de las aprobaciones, equivalente a 80.169 tarjetas. Le siguieron las tarjetas con límites de hasta US$1.000, que representaron el 27 % (59.146 unidades), mientras que el 24 % correspondió a productos con líneas superiores a US$5,000 (53.482 tarjetas). El 12 % restante tuvo límites de entre US$3.001 y US$5.000. Por tipo de entidad, los bancos mantienen la mayor participación, al concentrar más del 91 % del saldo total y el 81 % de las tarjetas emitidas. Sin embargo, otros actores también participan en la expansión del crédito de consumo, indica APC Experian.