Crédito al sector privado de Costa Rica se redujo en 2025: Banco Central

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) brindó resultados del año anterior (2025). Dentro del reporte se destaca que el crédito al sector privado desaceleró su crecimiento al cierre del año.

Al término de diciembre de 2025, mostró un crecimiento anual de 5,4 %, una tasa menor al 7,1 % que registró en igual mes de 2024, señala la entidad en el Informe de Política Monetaria (IPM), correspondiente a enero de 2026.

Tanto en moneda nacional como extranjera se observó una desaceleración en el ritmo de crecimiento del crédito.

El crédito en colones aumentó un 4,6 %, también menor al 5,7 % registrado en diciembre de 2024, mientras que el crédito en dólares pasó de un 10,2 % en diciembre de 2024 a un 7,1 % un año después.