ETFs: nueva puerta de entrada a Wall Street para inversores latinoamericanos

Empresas & Management

Durante décadas, acceder a los mercados internacionales era complejo, costoso y reservado para grandes patrimonios. Hoy, los fondos cotizados (ETFs) permiten invertir desde una sola operación en cientos o miles de empresas, bonos y sectores globales. Su expansión está cambiando la forma de construir patrimonio en América Latina y comienza a ganar terreno entre los inversionistas centroamericanos.

Por: Revistaeyn.com Hace no mucho tiempo, invertir en las empresas más grandes del mundo implicaba abrir cuentas en el extranjero, contratar intermediarios especializados o disponer de un patrimonio considerable. Para la mayoría de los latinoamericanos, Wall Street era un mercado distante. Hoy esa barrera prácticamente ha desaparecido. Con una sola operación bursátil, un inversionista puede acceder a una cartera que reúne cientos o incluso miles de activos distribuidos entre empresas tecnológicas, bonos gubernamentales, mercados emergentes, materias primas o sectores específicos de la economía mundial. Esa es la propuesta de los Exchange Traded Funds (ETFs), instrumentos financieros que en apenas tres décadas han transformado la industria global de inversiones. Su crecimiento ilustra la magnitud del fenómeno. Cuando apareció el primer ETF en Estados Unidos, en 1993, pocos imaginaron que daría origen a una industria que hoy administra más de US$14 billones en activos, según la consultora especializada ETFGI. En el año 2003 estos vehículos manejaban menos de US$200.000 millones; veinte años después, ese volumen se multiplicó cerca de 70 veces. Más que una moda financiera, los ETFs representan uno de los cambios estructurales más importantes en la gestión patrimonial moderna.

El auge de los ETFs coincide con otro fenómeno que ha redefinido los mercados: el crecimiento de la llamada inversión pasiva. Durante décadas, la industria financiera estuvo dominada por fondos administrados activamente, cuyos gestores buscaban seleccionar las acciones con mejor desempeño para superar al mercado. Sin embargo, numerosos estudios demostraron que, una vez descontadas las comisiones, una gran parte de esos fondos no logra batir de forma consistente a los principales índices bursátiles.

Frente a esa realidad, millones de inversionistas comenzaron a privilegiar una estrategia distinta: en lugar de intentar adivinar cuáles empresas tendrán mejor rendimiento, optaron por invertir en el propio mercado mediante fondos que replican índices ampliamente diversificados como el S&P 500, el Nasdaq 100, los mercados emergentes o la renta fija internacional. La propuesta resulta atractiva por tres razones fundamentales: diversificación inmediata, transparencia y costos significativamente menores que muchos fondos de gestión activa.

La revolución llega a América Latina

Aunque América Latina todavía representa una pequeña porción del mercado mundial de ETFs, la tendencia comienza a acelerarse. Durante décadas, el patrimonio financiero de las familias latinoamericanas estuvo concentrado en depósitos bancarios, bienes raíces, deuda pública y fondos tradicionales. Sin embargo, la digitalización de los servicios financieros está modificando rápidamente ese comportamiento. Hoy, plataformas de inversión digitales, casas de bolsa en línea y aplicaciones móviles permiten abrir una cuenta de inversión en cuestión de minutos y acceder a mercados internacionales desde prácticamente cualquier país de la región. México aparece como uno de los mercados con mayor potencial gracias a su estrecha integración económica con Estados Unidos, el crecimiento de las fintech y una nueva generación de inversionistas más familiarizada con los mercados globales. Brasil lidera actualmente el desarrollo regional de ETFs. Su bolsa, B3, ofrece una amplia gama de productos que abarcan acciones locales, índices internacionales, renta fija y estrategias sectoriales. Chile y Colombia también avanzan en la incorporación de vehículos indexados, apoyados por mercados financieros cada vez más sofisticados. En Centroamérica, aunque el mercado aún se encuentra en una etapa incipiente, el acceso a plataformas internacionales está ampliando las alternativas disponibles para inversionistas interesados en diversificar sus portafolios más allá de las fronteras nacionales.

Más que invertir en S&P500

Si hace algunos años los ETFs se asociaban casi exclusivamente con índices bursátiles tradicionales, hoy la oferta es mucho más amplia. Existen fondos especializados en inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, semiconductores, energías renovables, infraestructura, agua, salud, biotecnología, mercados emergentes, oro, bonos corporativos e incluso estrategias enfocadas en dividendos. Esta diversidad permite que un inversionista adapte su portafolio a tendencias económicas de largo plazo sin necesidad de seleccionar individualmente decenas de empresas. La competencia entre grandes administradoras como BlackRock, a través de su plataforma iShares, y Vanguard, pionera en fondos indexados de bajo costo, ha contribuido además a ampliar la oferta y reducir las comisiones para los inversionistas.

Diversificar no significa mitigar riesgos

El crecimiento de los ETFs también ha dado lugar a una percepción equivocada: asumir que cualquier ETF representa automáticamente una inversión segura. La realidad es más matizada. Un ETF facilita la diversificación porque distribuye la inversión entre múltiples activos, reduciendo el riesgo asociado a depender de una sola empresa. Sin embargo, no elimina el riesgo de mercado. Un fondo que replica el Nasdaq 100, por ejemplo, concentra una parte importante de su peso en un reducido grupo de gigantes tecnológicos. Si ese sector atraviesa una corrección significativa, el ETF también reflejará esas pérdidas. La diversificación protege frente al riesgo específico de una compañía, pero no inmuniza al inversionista frente a las fluctuaciones de los mercados, los cambios en las tasas de interés o los ciclos económicos.

Por ello, especialistas recomiendan analizar cuidadosamente qué índice replica cada ETF, cuál es su composición, nivel de concentración, horizonte de inversión y costos antes de incorporarlo a un portafolio.

Una transformación que apenas comienza