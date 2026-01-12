Finanzas

Donald Trump busca imponer un límite del 10 % al interés de las tarjetas de crédito

POR EFE El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que impondrá a partir del 20 de enero un límite del 10 % al interés de las tarjetas de crédito, medida que pretende mantener por un año con el objetivo de rebajar el coste de vida en el país. "Por favor, sepan que no permitiremos más que el público estadounidense sea ‘estafado’ por empresas de tarjetas de crédito que están cobrando intereses del 20 al 30 % e incluso más", dijo en su red social Truth Social el mandatario.

"Con efecto el 20 de enero de 2026, yo, como presidente de EEUU, llamo a un límite de un año en los intereses de las tarjetas de crédito del 10", agregó Trump, que quiso hacer coincidir la fecha con el aniversario del primer año de su segundo mandato.

No obstante, el presidente republicano, que responsabilizó a su antecesor, el demócrata Joe Biden, de los altos intereses que cargan las tarjetas de crédito, ya enfrentó críticas por parte del sector bancario y algunas figuras de Wall Street.

Alternativas de crédito más costosas