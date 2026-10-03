El Salvador avanza en ejecución de inversión en más de 100 centros educativos

Como parte de los avances del programa, se han finalizado 17 centros educativos, marcando un hito importante en la modernización de la infraestructura escolar del país y acercando mejores condiciones de aprendizaje a miles de estudiantes salvadoreños.

Con una inversión de US$200 millones, el Banco Centroamericano de Integración Económica, impulsa el Programa Mi Nueva Escuela que busca fortalecer la cobertura y calidad de los servicios educativos en El Salvador con la reconstrucción y remodelación de más de 100 centros educativos a nivel nacional.

A través de esta iniciativa, se renovarán alrededor de 1,700 aulas y se intervendrán más de 37,000 metros cuadrados en 10 departamentos del país, especialmente en territorios que registran altos niveles de pobreza multidimensional.



Cada año, más de 55,400 estudiantes se beneficiarán de estas mejoras, que contribuirán a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El programa contempla además la dotación de equipamiento nuevo para propiciar condiciones adecuadas para la implementación de una agenda educativa integral.



Las intervenciones incluyen la modernización de áreas recreativas y de estudio, servicios sanitarios adaptados a las diferentes edades, cocinas y comedores, así como espacios especializados para la primera infancia que favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y motrices.

Con la finalización de los primeros 17 centros educativos, el Programa Mi Nueva Escuela continúa avanzando hacia el cumplimiento de sus objetivos, consolidando inversiones que contribuyen al desarrollo humano, la inclusión social y el fortalecimiento del sistema educativo salvadoreño.