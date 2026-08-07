Estudio: Deuda de tarjetas de crédito supera US$4.300 por persona en EE. UU.

Finanzas

Nueva Jersey, en el tercer puesto, y Nueva York, en el décimo, registran una deuda por persona de US$5.160 y US$4.820, respectivamente, según un estudio de Achieve...

Por Agencia EFE La deuda de las tarjetas de crédito aumentó en los 50 estados de Estados Unidos durante el último año, con Alaska y Hawái a la cabeza, donde la deuda promedio alcanzó los US$5.250 y US$5.220 por persona, respectivamente, por encima del promedio nacional de US$4.350. Nueva Jersey, en el tercer puesto, y Nueva York, en el décimo, registran una deuda por persona de US$5.160 y US$4.820, respectivamente, según un estudio de Achieve, una empresa de finanzas personales digitales, basado en datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El informe señala que el incremento de la deuda a nivel nacional refleja "una creciente presión financiera para millones de hogares" estadounidenses. En Nueva Jersey, la deuda promedio aumentó US$250 en el último año, un 4,2 %, y los US$5.160 por persona se sitúan un 18,6 % por encima de la media nacional, lo que implica mayores pagos de intereses para los consumidores. En Nueva York, el saldo promedio es un 10,8 % superior al promedio nacional. California registró, sin embargo, el mayor incremento anual, con un aumento de más de US$260 en la deuda promedio por persona. Los estados con mayor deuda están principalmente en el oeste y noreste del país.