FMI reitera su apoyo para promover 'finanzas sostenibles y un crecimiento equitativo' de Honduras

La declaración del FMI subraya que la reforma tributaria forma parte de la agenda económica de Honduras y que se continuará priorizando el trabajo conjunto con todos los actores relevantes de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) prevista para 2026.

Por Agencia EFE El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que su personal se encuentra en Honduras para revisar el programa económico en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA), y reiteró su apoyo para promover "finanzas públicas sostenibles y un crecimiento equitativo". El jefe de misión del FMI, Emilio Fernández Corugedo, indicó que estas revisiones forman parte del "compromiso habitual" del organismo multilateral para evaluar el desempeño económico y apoyar reformas de política que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo.

En la última semana, la misión mantuvo "conversaciones productivas" con las autoridades hondureñas y diversos actores económicos, y al término de la visita se emitirá una declaración con los hallazgos principales. Durante esos encuentros, Fernández Corugedo reiteró que el apoyo del FMI a Honduras apunta a fortalecer políticas que promuevan "finanzas públicas sostenibles y un crecimiento equitativo", protegiendo al mismo tiempo a los sectores más vulnerables. El jefe de misión destacó que las medidas aplicadas por Honduras en el marco del programa respaldado por el FMI han contribuido a consolidar la estabilidad macroeconómica, gracias a la prudencia fiscal y a una adecuada acumulación de reservas internacionales. El economista añadió que el compromiso del FMI es apoyar el "desarrollo económico" del país centroamericano y el bienestar de su población.