Finanzas

Jefes de Estado y dos Nobel de economía participarán en el Foro de CAF en Panamá

En este encuentro que reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales el 28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá.

    La sesión inaugural del foro estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Foto de cortesía
2026-01-20

Por revistaeyn.com

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, contará con la participación de varios jefes de Estado y dos Premios Nobel de Economía, y se convertirá en el principal punto de encuentro político y económico para repensar el posicionamiento de la región en un entorno cada vez más cambiante.

En este encuentro que reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales el 28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá.

La sesión inaugural del foro estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto a José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica. Adicionalmente, participará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El foro reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, ministros, líderes empresariales, representantes de organismos internacionales y referentes académicos para debatir los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

El programa académico del foro incluirá además ponencias magistrales de los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes compartirán sus visiones sobre desarrollo, instituciones, innovación y crecimiento económico.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

