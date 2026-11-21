Finanzas

En Honduras, el Plan de Acción Conjunto tiene cobertura nacional y prioriza las cadenas de valor de café, frijol, horticultura y especias, y ganadería y lácteos.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Honduras, el Grupo Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y socios regionales lanzaron el Plan de Acción Conjunto de AgriConnect para Honduras 2026-2030. La iniciativa busca ampliar el acceso de agricultores familiares a financiamiento y datos, aumentar la productividad y los ingresos, fortalecer la seguridad alimentaria y crear más y mejores empleos en el sector agroalimentario.

El lanzamiento tuvo lugar en Casa Presidencial, junto con la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Grupo Banco Mundial y el BCIE para fortalecer la cooperación en desarrollo agrícola y otras prioridades compartidas en Centroamérica. El Plan de Acción Conjunto de AgriConnect para Honduras, liderado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), reúne a los sectores público y privado y a socios para el desarrollo en torno a tres prioridades: ampliar el financiamiento agrícola, fortalecer el comercio y el acceso a mercados, y expandir las soluciones digitales. Para 2030, el plan busca beneficiar a 400.000 agricultores familiares con mejores servicios y acceso a datos de mercados y cultivos, ayudar a 200.000 productores a aumentar sus ingresos y mejorar la seguridad alimentaria de 100.000 personas.