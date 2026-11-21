Por revistaeyn.com
El Gobierno de Honduras, el Grupo Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y socios regionales lanzaron el Plan de Acción Conjunto de AgriConnect para Honduras 2026-2030.
La iniciativa busca ampliar el acceso de agricultores familiares a financiamiento y datos, aumentar la productividad y los ingresos, fortalecer la seguridad alimentaria y crear más y mejores empleos en el sector agroalimentario.
El lanzamiento tuvo lugar en Casa Presidencial, junto con la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Grupo Banco Mundial y el BCIE para fortalecer la cooperación en desarrollo agrícola y otras prioridades compartidas en Centroamérica.
El Plan de Acción Conjunto de AgriConnect para Honduras, liderado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), reúne a los sectores público y privado y a socios para el desarrollo en torno a tres prioridades: ampliar el financiamiento agrícola, fortalecer el comercio y el acceso a mercados, y expandir las soluciones digitales.
Para 2030, el plan busca beneficiar a 400.000 agricultores familiares con mejores servicios y acceso a datos de mercados y cultivos, ayudar a 200.000 productores a aumentar sus ingresos y mejorar la seguridad alimentaria de 100.000 personas.
“Para un pequeño productor, el acceso a financiamiento, tecnología e información adecuada puede marcar la diferencia entre subsistir y tener la capacidad de invertir y crecer”, dijo Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“La firma de este importante acuerdo con el Grupo Banco Mundial fortalece nuestra cooperación para avanzar en la preparación de proyectos prioritarios en sectores clave como la agricultura, la infraestructura y la gestión del agua”, afirmó Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE.
El Memorando de Entendimiento entre el Grupo Banco Mundial y el BCIE establece un marco para apoyar la preparación de proyectos prioritarios en Centroamérica. Más allá de AgriConnect, las instituciones explorarán oportunidades de cooperación en distintas áreas, incluyendo seguridad alimentaria y nutricional, gestión del agua, infraestructura y logística, transformación digital, creación de empleo y movilización de capital privado.
AgriConnect es una iniciativa global del Grupo Banco Mundial que busca ayudar a 300 millones de pequeños productores y productores de agricultura familiar a acceder a servicios, mercados y financiamiento para 2030. El programa apoya a productores individuales, cooperativas y empresas agroalimentarias para que desarrollen sus negocios y generen empleos de calidad.
El Plan de Acción Conjunto de AgriConnect para Honduras 2026-2030 fue desarrollado en consulta con los siguientes socios técnicos y financieros: la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).