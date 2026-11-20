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Las empresas galardonadas, ubicadas en Santa Rosa, Zacapa, Jalapa y Chiquimula, entre ellas cinco lideradas por mujeres, desarrollan actividades en agroforestería, agricultura orgánica, pesca y acuicultura sostenible.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entregó US$77,937.33 en incentivos monetarios a 17 micro y pequeñas empresas que incorporaron medidas de adaptación climática en sus actividades productivas. Esta primera premiación en el país se realizó a través del programa CAMBio II, impulsado por el Banco y el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), y reconoce los resultados alcanzados por los beneficiarios, brindándoles recursos para ampliar las mejoras realizadas en sus negocios y cultivos.

Las empresas galardonadas, ubicadas en Santa Rosa, Zacapa, Jalapa y Chiquimula, entre ellas cinco lideradas por mujeres, desarrollan actividades en agroforestería, agricultura orgánica, pesca y acuicultura sostenible. Entre las medidas implementadas destacan el uso eficiente del agua, la diversificación de cultivos y las prácticas agrícolas sostenibles, que contribuyen a conservar los recursos naturales, mejorar la producción y reducir su vulnerabilidad ante las variaciones climáticas. Estas experiencias pueden servir de referencia para otros productores locales. “Buscamos que las MIPYMES cuenten con las herramientas y oportunidades necesarias para enfrentar los desafíos climáticos, fortalecer sus negocios y continuar creciendo. A escala regional, CAMBio II ha canalizado US$25 millones en financiamiento en Guatemala, El Salvador y Honduras, respaldando inversiones que demuestran cómo la sostenibilidad también puede generar oportunidades para los pequeños productores”, expresó Otto Gutiérrez Kikut, gerente del BCIE en Guatemala.