Por revistaeyn.com
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entregó US$77,937.33 en incentivos monetarios a 17 micro y pequeñas empresas que incorporaron medidas de adaptación climática en sus actividades productivas.
Esta primera premiación en el país se realizó a través del programa CAMBio II, impulsado por el Banco y el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), y reconoce los resultados alcanzados por los beneficiarios, brindándoles recursos para ampliar las mejoras realizadas en sus negocios y cultivos.
Las empresas galardonadas, ubicadas en Santa Rosa, Zacapa, Jalapa y Chiquimula, entre ellas cinco lideradas por mujeres, desarrollan actividades en agroforestería, agricultura orgánica, pesca y acuicultura sostenible.
Entre las medidas implementadas destacan el uso eficiente del agua, la diversificación de cultivos y las prácticas agrícolas sostenibles, que contribuyen a conservar los recursos naturales, mejorar la producción y reducir su vulnerabilidad ante las variaciones climáticas. Estas experiencias pueden servir de referencia para otros productores locales.
“Buscamos que las MIPYMES cuenten con las herramientas y oportunidades necesarias para enfrentar los desafíos climáticos, fortalecer sus negocios y continuar creciendo. A escala regional, CAMBio II ha canalizado US$25 millones en financiamiento en Guatemala, El Salvador y Honduras, respaldando inversiones que demuestran cómo la sostenibilidad también puede generar oportunidades para los pequeños productores”, expresó Otto Gutiérrez Kikut, gerente del BCIE en Guatemala.
En Guatemala, la colaboración con Banrural, aliado financiero del BCIE, ha permitido canalizar US$8.4 millones en créditos del programa CAMBio II hacia las MIPYMES, facilitando inversiones de adaptación al cambio climático.
Estas inversiones constituyeron el punto de partida para identificar experiencias exitosas que posteriormente fueron reconocidas con incentivos económicos. Este modelo de apoyo también contempla capacitación y asistencia técnica para promover prácticas más sostenibles.