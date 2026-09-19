MultiMoney lanza en Guatemala cuenta digital con rendimiento del 5 % anual

Finanzas

El cliente puede comenzar a generar intereses desde el primer quetzal depositado, mantener sus fondos disponibles y administrar la cuenta sin depender de horarios de atención para las operaciones digitales.

Por revistaeyn.com Banco MultiMoney presentó en Guatemala su nueva Cuenta de Ahorro Digital, acompañada de una aplicación móvil que concentra diferentes servicios financieros en una misma experiencia. La propuesta llega como parte de la evolución de MultiMoney hacia una nueva generación de banca digital en el país. Su principal diferenciador es una tasa de interés anual del 5 % desde el primer quetzal, sin exigir un monto mínimo en saldo ni establecer un plazo obligatorio para mantener los fondos y así obtener el rendimiento prometido.

“La transformación digital no consiste únicamente en llevar un producto a una aplicación. Se trata de cambiar la experiencia que las personas tienen con sus finanzas. Queremos que ahorrar sea sencillo, que las condiciones sean claras y que cada cliente pueda tener mayor control sobre su dinero”, señaló José Arriaza, Gerente General de Banco MultiMoney. La nueva cuenta puede abrirse directamente desde la App MultiMoney, sin necesidad de acudir a una agencia. El proceso contempla registro, validación de identidad y firma digital, y puede completarse en pocos minutos. Una vez habilitada, la cuenta permite mantener los fondos disponibles las 24 horas del día. Los intereses se capitalizan mensualmente, mientras que el cliente puede realizar transferencias desde y hacia otros bancos mediante ACH. El modelo también elimina algunas de las condiciones que suelen limitar el acceso a productos de ahorro. No se requiere un saldo mínimo para obtener el rendimiento anunciado y no existe un plazo forzoso para mantener el dinero en la cuenta. La cuenta está dirigida a personas naturales mayores de edad y puede manejar hasta Q2 millones de saldo capitalizable.