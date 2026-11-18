El incremento refleja una mayor utilización de estos instrumentos dentro del sistema financiero nicaragüense, en un período en el que también aumentaron las operaciones realizadas mediante transferencias electrónicas, tarjetas y otros mecanismos de pago.

El número de tarjetas de pago en circulación en Nicaragua alcanzó los 4,1 millones al cierre del tercer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento interanual de 15,4 %, de acuerdo con el más reciente Informe de Sistemas y Servicios de Pago del Banco Central de Nicaragua (BCN).

Según el informe, la tarjeta de débito se mantuvo como el instrumento más utilizado de Nicaragua, con 35,5 millones de transacciones entre julio y septiembre, un crecimiento interanual de 8,7 %. En conjunto, los diferentes instrumentos de pago —transferencias de fondos, cheques, tarjetas y dinero electrónico— registraron 88,1 millones de operaciones, un 18,6 % más que en el mismo trimestre de 2025, según el BCN.

El valor de estas transacciones ascendió a 937.702 millones de córdobas (aproximadamente US$25.603 millones), equivalente a un incremento interanual de 12 %.

Sin embargo, el crecimiento de las tarjetas contrastó con la reducción de otros instrumentos digitales. Al cierre de septiembre, Nicaragua contabilizaba 403.505 cuentas de dinero electrónico, un descenso de 15,8% respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, los usuarios de carteras digitales disminuyeron 9 %, hasta 865.510, reporta el BCN.

Por otra parte, las transacciones realizadas mediante los diferentes sistemas de pago del país sumaron 5,1 millones durante el tercer trimestre, con un valor de 808.200,5 millones de córdobas (US$22.067 millones). Esto representó un crecimiento interanual de 52,6 % en el volumen de operaciones y de 11,5 % en el valor.

El sistema UNIRED concentró 4,5 millones de operaciones, por un monto de 177.278,2 millones de córdobas (US$4.840 millones), con aumentos de 64,7 % en cantidad de transacciones y 15,3 % en valor. Mientras tanto, el Sistema Interbancario Nicaragüense de Pagos Electrónicos (SINPE) movilizó 629.435,9 millones de córdobas (US$17.186 millones), un 10,5 % más que un año antes.