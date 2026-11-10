La deuda externa de Honduras aumenta y alcanza el 27,6 % del PIB

Por revistaeyn.com
La deuda externa del sector público de Honduras alcanzó los US$11.293,9 millones al cierre de septiembre, lo que representó un incremento de US$557.5 millones respecto a diciembre de 2025, cuando el saldo se situaba en US$10.736,4 millones, según datos del Banco Central de Honduras (BCH).
El aumento estuvo asociado principalmente a una utilización neta de recursos externos por US$573,7 millones, resultado de desembolsos recibidos por US$1.559,4 millones frente a amortizaciones de capital por US$985,7 millones. Este comportamiento fue parcialmente compensado por las variaciones cambiarias, que redujeron el saldo en US$16,2 millones.
Con este resultado, la deuda externa pública de Honduras pasó de representar el 27,1 % del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2025 a un 27,6 % en septiembre de 2026, un incremento de 0,5 puntos porcentuales.
No obstante, el BCH señala que el indicador permanece en niveles considerados adecuados para la sostenibilidad de la deuda, de acuerdo con los umbrales establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de los acuerdos vigentes con Honduras.
Por tipo de acreedor, los organismos multilaterales concentran la mayor parte de los compromisos, con US$7.891,5 millones, equivalentes al 69,8 % del total. Las entidades comerciales representan el 21,7 %, con US$2.445,5 millones, mientras que las instituciones bilaterales acumulan US$956,9 millones, correspondientes al 8,5 %.
En cuanto a la composición por moneda, el 80,6 % de las obligaciones fue contratado en dólares estadounidenses, por un equivalente de US$9.103.1 millones. El resto se distribuye entre derechos especiales de giro (DEG), yenes, euros y otras monedas.
El Gobierno General de Honduras concentra la mayor proporción del endeudamiento, con US$9.742,8 millones, equivalentes al 86,3 % del total de la deuda externa pública. Este saldo aumentó US$438,9 millones frente a diciembre de 2025, impulsado principalmente por una utilización neta de recursos de US$446,7 millones.
Durante los primeros nueve meses del año, esta entidad recibió desembolsos por US$1.315,9 millones, de los cuales US$1.256 millones se destinaron a apoyo presupuestario. Además, contrató nuevo endeudamiento externo por US$1.135,7 millones: US$815,7 millones mediante la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales y US$320 millones a través de préstamos.
Por otra parte, el servicio de la deuda externa del Gobierno General ascendió a US$1.121,9 millones hasta septiembre. De ese monto, US$869,2 millones correspondieron a amortizaciones de capital, US$229,2 millones al pago de intereses y US$23,5 millones a comisiones, reflejando los compromisos financieros que debe atender el Estado para cumplir con sus obligaciones externas.