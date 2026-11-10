Finanzas

La deuda externa de Honduras aumenta y alcanza el 27,6 % del PIB

El aumento estuvo asociado principalmente a una utilización neta de recursos externos por US$573,7 millones, resultado de desembolsos recibidos por US$1.559,4 millones frente a amortizaciones de capital por US$985,7 millones.

Por revistaeyn.com La deuda externa del sector público de Honduras alcanzó los US$11.293,9 millones al cierre de septiembre, lo que representó un incremento de US$557.5 millones respecto a diciembre de 2025, cuando el saldo se situaba en US$10.736,4 millones, según datos del Banco Central de Honduras (BCH). El aumento estuvo asociado principalmente a una utilización neta de recursos externos por US$573,7 millones, resultado de desembolsos recibidos por US$1.559,4 millones frente a amortizaciones de capital por US$985,7 millones. Este comportamiento fue parcialmente compensado por las variaciones cambiarias, que redujeron el saldo en US$16,2 millones.

Con este resultado, la deuda externa pública de Honduras pasó de representar el 27,1 % del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2025 a un 27,6 % en septiembre de 2026, un incremento de 0,5 puntos porcentuales. No obstante, el BCH señala que el indicador permanece en niveles considerados adecuados para la sostenibilidad de la deuda, de acuerdo con los umbrales establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de los acuerdos vigentes con Honduras. Por tipo de acreedor, los organismos multilaterales concentran la mayor parte de los compromisos, con US$7.891,5 millones, equivalentes al 69,8 % del total. Las entidades comerciales representan el 21,7 %, con US$2.445,5 millones, mientras que las instituciones bilaterales acumulan US$956,9 millones, correspondientes al 8,5 %.