Pese a exigencias del FMI, Bukele dice que política bitcoin ‘no se detendrá’

Con lo que, de acuerdo con cifras alojadas en el portal bitcoin.gob.sv/es, El Salvador posee como reserva 6.101 bitcoin por un valor de más de US$534 millones.

El presidente Bukele reaccionó a dicha publicación y escribió también en su cuenta de X, en un mensaje en inglés: “Todo esto termina en abril”. “Todo esto termina en junio”. “Todo esto termina en diciembre”.

“No, no se detiene”, indicó, y añadió “si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los ‘bitcoineros’ nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro”.