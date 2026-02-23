Finanzas

Precio del bitcoin cae fuertemente por la incertidumbre del mercado

La incertidumbre ha vuelto a los mercados después de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump, quien en respuesta anunció un arancel global del 15 % a todos los países.

Por revistaeyn.com El bitcoin cayó casi un 4 % a tempranas horas de este lunes en un contexto de incertidumbre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles del presidente Donald Trump, quien no obstante, anunció nuevas tasas globales. A las 7 horas (6 GMT), la criptomoneda más negociada del mercado bajó el 3,75 %, hasta los US$65.150,1, aunque durante esta madrugada, ha llegado a caer con más fuerza, y ha tocado un mínimo en los US$64.400.

En el año, ha perdido más de un 25 % de su valor. Además, cotiza muy lejos de los US$126.186 que marcó en octubre de 2025, cuando alcanzó máximos históricos. Los futuros del oro hicieron lo contrario, subiendo hasta el punto más alto desde el 30 de enero antes de devolver parte de esas ganancias durante el horario europeo.