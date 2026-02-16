El valor de las reservas de bitcoin de El Salvador ha caído 22 % en 2026

Por Agencia EFE
El valor de las reservas de bitcoin de El Salvador cayó en más de US$144 millones respecto al monto alcanzado a finales de 2025, tras la caída del precio del criptoactivo más popular experimentada en los últimos meses y que este lunes rondó los US$67.800, de acuerdo con registros oficiales.
La cartera del Gobierno salvadoreño, según el sitio oficial de la estatal Oficina de Bitcoin, acumuló al 16 de febrero más de 7.564 monedas de bitcoin, con un valor de US$513,54 millones.
A pesar de que el volumen de bitcoin acumulado es superior en 46 bitcoines, respecto a los 7.518 del último registro del 31 de diciembre de 2025, el valor es inferior, pasando de US$658,15 millones el último día del 2025 a US$513,54 millones.
La reducción de valor es de US$144,61 millones , cercana al 22 %.
El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.
El bitcoin acabó 2025 con una caída del 6 % de su valor y por encima de US$88.000, lejos del máximo histórico alcanzado durante la sesión del 6 de octubre de ese año por arriba de los US$126.000.
Y al menos hasta el 6 de febrero pasado, la caída acumulada del bitcoin era del 20,7 %. Respecto a su máximo en octubre de 2025, en los US$126.186, la baja de la criptomoneda es cercana al 45 %.
De acuerdo con Sergio Ávila, analista de mercados de la plataforma Estrategias de Inversión (IG), las causas de las caídas que ha registrado la criptomoneda se deben "a las ventas masivas en tecnológicas e inteligencia artificial (IA), el cierre de largos apalancados y un mercado de futuros donde ya hay más cortos que largos".
Entre tanto, Javier Cabrera, de la empresa XTB -con experiencia en mercados financieros-, señaló que los inversores están liquidando posiciones y todo está yendo a liquidez en espera de un contexto más claro, tanto de resultados como de la dinámica de Kevin Warsh cuando asuma el cargo de presidente de la Reserva Federal (Fed).