Finanzas

El valor de las reservas de bitcoin de El Salvador ha caído 22 % en 2026

La cartera del Gobierno salvadoreño, según el sitio oficial de la estatal Oficina de Bitcoin, acumuló al 16 de febrero más de 7.564 monedas de bitcoin, con un valor de US$513,54 millones.

Por Agencia EFE El valor de las reservas de bitcoin de El Salvador cayó en más de US$144 millones respecto al monto alcanzado a finales de 2025, tras la caída del precio del criptoactivo más popular experimentada en los últimos meses y que este lunes rondó los US$67.800, de acuerdo con registros oficiales. La cartera del Gobierno salvadoreño, según el sitio oficial de la estatal Oficina de Bitcoin, acumuló al 16 de febrero más de 7.564 monedas de bitcoin, con un valor de US$513,54 millones.

A pesar de que el volumen de bitcoin acumulado es superior en 46 bitcoines, respecto a los 7.518 del último registro del 31 de diciembre de 2025, el valor es inferior, pasando de US$658,15 millones el último día del 2025 a US$513,54 millones. La reducción de valor es de US$144,61 millones , cercana al 22 %. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.