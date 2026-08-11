Reservas internacionales brutas de Nicaragua subieron a US$9.887 millones a julio

La cifra es mayor en US$2.456,6 millones frente al saldo a julio de 2025, cuando el remanente de las RIB cerró en US$7.431 millones, precisó el emisor en un informe.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los US$9.887,6 millones hasta julio pasado, un 33,1 % más en relación al mismo mes de 2025, informó el banco emisor del Estado nicaragüense.

Durante julio, las reservas internacionales brutas aumentaron en US$79 millones, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del Banco Central, el aumento del encaje en moneda extranjera y la absorción neta de depósitos monetarios en moneda extranjera, explicó la entidad.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025.