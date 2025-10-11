Proyecto de electrificación en comunidades de Panamá gana premio del Grupo BID

Finanzas

Por revistaeyn.com El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció a los ganadores de la octava edición de Superhéroes del Desarrollo 2025, una iniciativa que reconoce proyectos de desarrollo que han logrado superar retos significativos durante su implementación y cuyas lecciones aprendidas tienen el potencial de ser replicadas en otros países de América Latina y el Caribe. Desde su lanzamiento, el concurso ha recibido más de 750 propuestas procedentes de 26 países de la región, consolidándose como una plataforma clave para identificar y visibilizar soluciones efectivas a los desafíos del desarrollo.

“En el BID creemos en un ciclo virtuoso entre conocimiento y operaciones: la evidencia mejora el diseño de los proyectos y la ejecución genera nuevos aprendizajes que alimentan mejores decisiones”, dijo Lorena Rodríguez Bu, jefa de la División de Conocimiento y Aprendizaje del BID. Los tres proyectos ganadores, seleccionados entre seis finalistas, son: Panamá: Chispas de conexión: electrificando la esperanza en las comunidades remotas de Panamá En Panamá, la electrificación rural se encontraba estancada (78 % en 2017, con comarcas de 19 % y 4 %) por la selva densa, los caminos que en lluvias se volvían intransitables y accesos a comarcas que solo eran posibles por vías fluviales. “Chispas de conexión” reprogramó el cronograma y la secuencia de obra con análisis topográficos y climáticos: movió frentes a la temporada seca, dejó planes de contingencia para el invierno, combinó transporte multimodal (4x4, botes y helicópteros puntuales), materiales livianos y equipos versátiles, y capacitó cuadrillas para operar en barro y ríos. Las alianzas con comunidades —contratación de guías locales, campamentos base y abastecimiento previo— aceleraron traslados y dieron legitimidad. Resultado: una cobertura rural cercana al 93 % en 2023 y mejoras en salud, educación y medios de vida.