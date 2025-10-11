L26.1695
Finanzas

Proyecto de electrificación en comunidades de Panamá gana premio del Grupo BID

Desde su lanzamiento, el concurso Superhéroes del Desarrollo ha recibido más de 750 propuestas procedentes de 26 países de la región, consolidándose como una plataforma clave para identificar y visibilizar soluciones efectivas a los desafíos del desarrollo.

    En Panamá, la electrificación rural se encontraba estancada (78 % en 2017, con comarcas de 19 % y 4 %) por la selva densa. Foto de iStock

     Evgen_Prozhyrko / Getty Images/iStockphoto
2025-10-11

Por revistaeyn.com

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció a los ganadores de la octava edición de Superhéroes del Desarrollo 2025, una iniciativa que reconoce proyectos de desarrollo que han logrado superar retos significativos durante su implementación y cuyas lecciones aprendidas tienen el potencial de ser replicadas en otros países de América Latina y el Caribe.

“En el BID creemos en un ciclo virtuoso entre conocimiento y operaciones: la evidencia mejora el diseño de los proyectos y la ejecución genera nuevos aprendizajes que alimentan mejores decisiones”, dijo Lorena Rodríguez Bu, jefa de la División de Conocimiento y Aprendizaje del BID.

Los tres proyectos ganadores, seleccionados entre seis finalistas, son:

Panamá: Chispas de conexión: electrificando la esperanza en las comunidades remotas de Panamá

En Panamá, la electrificación rural se encontraba estancada (78 % en 2017, con comarcas de 19 % y 4 %) por la selva densa, los caminos que en lluvias se volvían intransitables y accesos a comarcas que solo eran posibles por vías fluviales.

“Chispas de conexión” reprogramó el cronograma y la secuencia de obra con análisis topográficos y climáticos: movió frentes a la temporada seca, dejó planes de contingencia para el invierno, combinó transporte multimodal (4x4, botes y helicópteros puntuales), materiales livianos y equipos versátiles, y capacitó cuadrillas para operar en barro y ríos.

Las alianzas con comunidades —contratación de guías locales, campamentos base y abastecimiento previo— aceleraron traslados y dieron legitimidad. Resultado: una cobertura rural cercana al 93 % en 2023 y mejoras en salud, educación y medios de vida.

Brasil: Hospital Albert Einstein: La gestión privada de hospitales públicos puede salvar vidas

En 2020, Brasil registró casi 7 millones de casos y 181.000 muertes por COVID-19; ante esa presión, el Hospital Israelita Albert Einstein amplió Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), compró equipos, adaptó espacios y contrató personal. Con financiamiento de BID Invest, las camas en tres hospitales públicos pasaron de 423 a 1.146 y en dos privados de 592 a 626.

La red Einstein implementó un monitoreo flexible —pacientes atendidos, ocupación y, sobre todo, mortalidad— para ajustar en tiempo real: a inicios de agosto de 2020, la mortalidad en hospitales de la red intervenidos fue 9,7% en públicos y 5,5% en privados, frente a 38,5% y 19,5% a nivel país. Tras la crisis, la red mantuvo más capacidad que antes, con 818 camas públicas y 749 privadas.

Bolivia: Comunidades que se transforman: autogestión e inclusión financiera

En Bolivia, “Bionegocios Guarayos” transformó la exclusión financiera en autogestión al crear Grupos Autogestionados de Emprendedores como puerta a capital semilla y educación financiera adaptada: más de 1.200 personas (516 mujeres y jóvenes) aprendieron a ahorrar, planificar e invertir, aportaron contrapartidas del 10–20 % y formaron fondos comunes; la exigencia de capacitación previa, contratos y cofinanciamiento resultó clave para alinear compromisos y reducir el sobreendeudamiento.

Con presencia técnica permanente en territorio —lección central para gestionar cambios de liderazgo y conflictos— se fortalecieron 62 bionegocios de 270 emprendedores (64 % mujeres), que mejoraron registros, costos y comercialización digital, aumentaron la producción en al menos un 20 % y, con la marca territorial “Bionegocios Guarayos”, consolidaron gobernanza, acceso a mercados y la preservación de más de 400.000 hectáreas de bosque.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

