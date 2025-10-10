Gasto más eficiente de recursos aumentaría hasta 11 % el PIB, señala el FMI

Finanzas

Gastar de forma más eficiente y reasignar recursos públicos hacia la inversión e innovación puede ser una poderosa estrategia de crecimiento, señala el FMI.

Por revistaeyn.com La experiencia de países como demuestra que no basta con aumentar el gasto público para generar desarrollo: es esencial que ese gasto sea eficiente, estratégicamente orientado y acompañado de reformas estructurales, señala un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI). El documento del FMI sostiene que muchos gobiernos invierten recursos, pero no extraen todo el potencial de esos fondos. Un estudio reciente que abarca 174 economías revela que si los países adoptaran prácticas óptimas de asignación y gestión, podrían obtener en promedio un 33 % más de valor del gasto que realizan.

Para las economías emergentes y en desarrollo, esa mejora puede traducirse en un aumento del producto interno bruto (PIB) de hasta 11 % a largo plazo — en economías avanzadas, esa cifra estimada es de 4 %. Una de las palancas más poderosas que propone el FMI es reorientar el gasto público de bajo impacto hacia inversión e innovación. Por ejemplo, trasladar 1 punto porcentual del PIB del consumo público de bajo rendimiento a infraestructura puede elevar el producto en 1,5 % en países avanzados y en 3,5 % en economías en desarrollo, en un horizonte de 25 años. Si la reasignación apunta al capital humano —educación, salud— el efecto podría ser aún mayor: aumentos estimados de 3 % y 6 %, respectivamente. Este tipo de realineamiento no solo favorece el crecimiento económico, sino también la reducción de la desigualdad, al invertir en infraestructuras y servicios básicos que benefician a sectores menos favorecidos. IMF

Obstáculos e instrumentos de reforma

Los autores del FMI advierten que cambiar la estructura del gasto es complejo. En muchas naciones, una parte importante del presupuesto está “bloqueada” por compromisos legales de gasto en educación, salud, pensiones o salario público. En promedio, ese gasto rígido representa un tercio del total. IMF Otras palancas complementarias que el FMI subraya son la lucha contra la corrupción, la mejora en transparencia presupuestaria, la digitalización de las finanzas públicas y una mejor gestión de la nómina estatal (alineando salarios públicos con parámetros de mercado).