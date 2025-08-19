Perspectivas del crédito para Latinoamérica se mantienen en equilibrio, dice Fitch

Finanzas

América Latina entra en la segunda mitad de 2025 con un crédito en apariencia estable —pero sujeto a variaciones locales y riesgos externos que podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido, señala Fitch Ratings.

Por revistaeyn.com La perspectiva de crédito para América Latina en 2025 se mantiene, en términos generales, en un punto de equilibrio: ni claramente expansiva ni abiertamente contractiva, es la conclusión central que Fitch Ratings presenta en su análisis de mitad de año. Fitch subraya que el panorama crediticio de la región es “estable” pero heterogéneo, con diferencias notables entre países y entre sectores económicos.

Esa estabilidad de conjunto —precisa la firma— convive con realidades muy distintas a nivel local. Mientras algunas economías muestran señales de resiliencia frente a choques externos, otras arrastran previsiones de crecimiento más débiles que limitan el espacio para mejorar métricas fiscales y de endeudamiento. Dicha divergencia implica que, aunque el riesgo sistémico no se perciba en aumento inmediato, las calificaciones y expectativas de crédito seguirán moviéndose de forma asimétrica según la situación macro y las políticas públicas de cada país, apunta Fitch Ratings Fitch también resalta la importancia de factores políticos y externos como elementos determinantes del rumbo crediticio. La volatilidad en las decisiones de política económica —incluyendo reformas fiscales o cambios regulatorios— puede amplificar las diferencias entre emisores soberanos y corporativos, transformando un entorno regional estable en uno más desafiante para emisores vulnerables. En ese sentido, la agencia advierte que la combinación de políticas domésticas y condiciones financieras globales seguirá marcando la pauta para los spreads y el acceso a financiación.