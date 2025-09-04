Reserva Federal constata estancamiento económico en EEUU y encarecimiento por aranceles

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos constató "poco o ningún" crecimiento económico en casi todo el país, en paralelo al encarecimiento de los productos derivados de los aranceles y a algunos efectos negativos de la inteligencia artificial (IA) y las políticas de inmigración en el empleo. En el Libro Beige, la publicación en la que la Fed analiza las condiciones económicas de los 12 distritos en los que divide el país, el organismo regulador señaló que la mayoría de estos "reportaron poco o ningún cambio en la actividad económica" respecto al mes anterior, y los únicos que se singularizaron (cuatro) tuvieron un "crecimiento modesto".

"En todos los distritos, los contactos reportaron un gasto del consumidor estancado o a la baja porque, para muchos hogares, los salarios no están siguiendo el ritmo de los crecientes precios", indica el organismo, que transmite que los factores negativos más citados fueron la "incertidumbre económica y los aranceles". Casi todos los distritos aludieron a la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump como la razón del encarecimiento y señalaron que esta ha afectado especialmente al coste de los insumos, por el que las empresas generalmente esperan subir los precios de sus productos para poder "seguir en los próximos meses". La Fed, además, incluye algunos efectos de la IA en sus observaciones: sostiene que el desarrollo de la tecnología ha llevado a un "aumento de construcción de centros de datos" y ha generado una "fortaleza inusual" en el sector inmobiliario comercial en algunos distritos, pero también empieza a diezmar el empleo. Las empresas en la mayoría de distritos expresaron dudas sobre la contratación de trabajadores en medio de la incertidumbre, y en varios reportaron una reducción de empleo "debido al desgaste, alentado a veces por las políticas de retorno a la oficina, y facilitado otras veces por una mayor automatización, incluyendo a las nuevas herramientas de IA".