SENPRENDE y BAC firman alianza para apoyar a mipymes hondureñas

Finanzas

A través de este convenio, BAC brindará capacitaciones, talleres, webinars y contenidos prácticos sobre educación financiera, administración de negocios, inclusión financiera y crecimiento comercial.

Por revistaeyn.com El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) formalizó una alianza estratégica con Banco de América Central Honduras, BAC. Esta alianza busca que más emprendedores y mipymes hondureños tengan acceso a formación financiera, acompañamiento y espacios que les ayuden a fortalecer sus negocios, mejorar la forma en que administran sus recursos y prepararse para nuevas oportunidades de crecimiento.

A través de este convenio, BAC brindará capacitaciones, talleres, webinars y contenidos prácticos sobre educación financiera, administración de negocios, inclusión financiera y crecimiento comercial. Como parte de esta alianza público-privada, los emprendedores de Honduras también contarán con el respaldo y la experiencia de una institución financiera. Estos espacios permitirán que los emprendedores aprendan herramientas útiles para ordenar mejor sus finanzas, tomar mejores decisiones y fortalecer sus capacidades empresariales.