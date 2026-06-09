Finanzas

SENPRENDE y BAC firman alianza para apoyar a mipymes hondureñas

A través de este convenio, BAC brindará capacitaciones, talleres, webinars y contenidos prácticos sobre educación financiera, administración de negocios, inclusión financiera y crecimiento comercial.

  • SENPRENDE y BAC firman alianza para apoyar a mipymes hondureñas

    Como parte de esta alianza público-privada, los emprendedores también contarán con el respaldo y la experiencia de una institución financiera con amplia trayectoria y reconocimiento en Honduras. Foto de cortesía
2026-06-09

Por revistaeyn.com

El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) formalizó una alianza estratégica con Banco de América Central Honduras, BAC.

Esta alianza busca que más emprendedores y mipymes hondureños tengan acceso a formación financiera, acompañamiento y espacios que les ayuden a fortalecer sus negocios, mejorar la forma en que administran sus recursos y prepararse para nuevas oportunidades de crecimiento.

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A través de este convenio, BAC brindará capacitaciones, talleres, webinars y contenidos prácticos sobre educación financiera, administración de negocios, inclusión financiera y crecimiento comercial.

Como parte de esta alianza público-privada, los emprendedores de Honduras también contarán con el respaldo y la experiencia de una institución financiera. Estos espacios permitirán que los emprendedores aprendan herramientas útiles para ordenar mejor sus finanzas, tomar mejores decisiones y fortalecer sus capacidades empresariales.

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Por su parte, SENPRENDE coordinará el desarrollo de estas actividades para que emprendedores de diferentes zonas del país puedan ser parte de estos procesos, ya sea de forma presencial, virtual o híbrida, acercando los servicios institucionales a más hondureños que buscan salir adelante a través de sus negocios.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno del Presidente Nasry “Tito” Asfura de impulsar la inclusión financiera, apoyar a los pequeños negocios y generar condiciones para que más hondureños puedan consolidar emprendimientos sostenibles, generar empleo y contribuir al desarrollo económico de Honduras.

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