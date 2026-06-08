BID lanza un bono global de referencia a 5 años por US$3.000 millones

Finanzas

El bono atrajo una sólida demanda de inversionistas de todo el mundo, con órdenes que superaron los US$4.900 millones y una base de inversionistas de alta calidad.

Por revistaeyn.com El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un bono global de referencia a cinco años por US$3.000 millones, la segunda transacción de referencia en dólares estadounidenses de su programa de financiamiento para 2026. El bono atrajo una sólida demanda de inversionistas de todo el mundo, con órdenes que superaron los US$4.900 millones y una base de inversionistas de alta calidad. El bono vence en agosto de 2031 y paga un cupón fijo anual de 4,25 %.

“Estamos muy satisfechos con el resultado de esta emisión de referencia a cinco años en dólares estadounidenses, que atrajo una demanda sólida y de alta calidad por parte de inversionistas de todas las regiones”, señaló Laura Fan, jefa de Financiamiento del BID. Con esta operación han completado aproximadamente el 70 % de nuestro programa de financiamiento para 2026. “Muchas felicitaciones al equipo del BID por este sólido regreso al mercado de bonos a cinco años en dólares estadounidenses, logrando el diferencial más ajustado frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzado hasta la fecha por el BID por una emisión de referencia a 5 años en dólares estadounidenses”, afirmó Kamini Sumra, directora gerente de BofA Securities.