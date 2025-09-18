Gloriana Carballo: una mirada integrativa a los productos fintech

Por Claudia Contreras - Estrategia & Negocios

Gloriana Carballo lidera los equipos comerciales y de mercadeo de la fintech Tilopay y tiene como meta personal incrementar la bancarización en Centroamérica. “Aunque vivo en Costa Rica y aquí está en 89,90 %, en otros países como El Salvador, Guatemala y Honduras, la bancarización ronda entre 40 % y 60 %”.

Su trayectoria financiera es muy nutrida. Participó de IMPESA, una de las primeras fintechs de Costa Rica, creadora de controles de tarjetas Visa para 37 bancos de la región, mientras que en CiNKO dirigió una billetera de stablecoins (criptos diseñadas para mantener un valor fijo) en 44 países.

“En Honduras, Guatemala y El Salvador, las remesas son 20 % del PIB, lo cual hace que uno tenga que entender la magnitud de lo que estas remesas significan. Cada dólar que uno le pueda salvar a las personas que reciben o envían remesas, significa un gran avance para tantas familias que lo necesitan”, apunta.