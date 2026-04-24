Visa lanza un nodo validador en la blockchain Tempo

Finanzas

Un nodo validador es un sistema informático que participa en una red blockchain confirmando y ordenando transacciones en bloques, ayudando así a asegurar la red.

Por revistaeyn.com Visa anunció el lanzamiento de su nodo validador en la red Tempo, iniciativa que marca un hito clave en el avance continuo de Visa como líder en infraestructura blockchain y en su papel en la evolución de los pagos. Un nodo validador es un sistema informático que participa en una red blockchain confirmando y ordenando transacciones en bloques, ayudando así a asegurar la red mediante el mantenimiento del consenso sobre el estado del registro contable (ledger).

Tempo es una blockchain diseñada para el comercio agéntico y los pagos en tiempo real, ha ampliado su ecosistema de validadores para incluir a destacados socios del sector financiero y comercial. Visa, Stripe y Zodia Custody de Standard Chartered serán los primeros validadores externos en unirse a la red Tempo. Tempo anunciará participantes adicionales próximamente. “América Latina y el Caribe exige pagos que sean rápidos, confiables y seguros — y Visa está construyendo activamente la infraestructura para hacerlo posible. Operar un nodo validador en Tempo no es solo un hito tecnológico, es una señal clara de nuestro compromiso con el futuro de los pagos onchain en la región", afirmó, Catalina Tobar, líder de productos de crecimiento y alianzas para Visa América Latina y el Caribe.