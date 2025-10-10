Impacto de la guerra arancelaria fue menor al temido en primer semestre, dice UNCTAD

Centroamérica & Mundo

Para el tercer trimestre, UNCTAD prevé un crecimiento similar, de en torno al 2,5 %, en el comercio de bienes y aún mayor, de más del 4 %, en el de servicios.

Por Agencia EFE El impacto de las tensiones arancelarias iniciadas por la Administración de Donald Trump fue "relativamente contenido" en la primera mitad de 2025, cuando el comercio mundial creció un 2,5 % y se expandió en US$500.000 millones, destacó ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Para el tercer trimestre, UNCTAD prevé un crecimiento similar, de en torno al 2,5 %, en el comercio de bienes y aún mayor, de más del 4 %, en el de servicios, pese a que en el primer trimestre incluso arrastraba una tendencia decreciente, señalaron las últimas estadísticas de la organización. UNCTAD destacó que el comercio en la primera mitad de 2025 estuvo impulsado principalmente por economías de desarrollo, contrarrestando el freno que hubo en las importaciones estadounidenses.