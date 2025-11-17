Progreso inauguró dos parques solares de autoconsumo en Guatemala

Empresas & Management

Helios y Tijax fortalece la capacidad de autogeneración de la planta y contribuye a la estabilidad operativa de las operaciones de Progreso.

Por revistaeyn.com Progreso, a través de su división de energía, Enernova, inauguró Helios y Tijax, dos parques de generación solar en Guatemala que transforman la manera en que la compañía opera y fortalecen su compromiso con la eficiencia, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Ubicado en la región oriental de Guatemala, el parque solar Helios cuenta con la capacidad para generar anualmente 43 gigavatios-hora (GWh), el equivalente al consumo de energía anual de aproximadamente 17,900 hogares guatemaltecos.

“En Progreso apostamos por la energía solar como motor de transformación hacia una producción más eficiente. Helios y Tijax forman parte de nuestra visión de producir con responsabilidad y liderar con innovación”, expresó, Beatriz Lara, Gerente del Negocio de Energía de Progreso. Con 35,100 paneles solares distribuidos en un área equivalente a 43.5 campos de fútbol, Helios representa un modelo de innovación tecnológica aplicada a la producción industrial y se posiciona, por sí solo, como el parque de generación solar para autoconsumo de mayor escala en Centroamérica y el Caribe. Por su parte, el parque solar Tijax, ubicado en la Planta San Gabriel, en San Juan Sacatepéquez, aporta 4.2 MWp, con una producción anual de 7.4 GWh, complementando la capacidad instalada de Helios. Su implementación fortalece la capacidad de autogeneración de la planta y contribuye a la estabilidad operativa de las operaciones de Progreso.