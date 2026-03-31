Precio de gasolina ha aumentado hasta 33 % desde 2025 en Centroamérica

Centroamérica & Mundo

Guatemala, Nicaragua y Honduras reportan los precios más elevados del galón de combustible regular, según datos oficiales a marzo. El Salvador es el país con el precio más bajo actualmente.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los precios de los combustibles registran un nuevo ciclo de incrementos en varios países de Centroamérica, impulsados por factores internacionales como el cierre del estrecho de Ormuz, los ataques en el conflicto entre Rusia y Ucrania y la volatilidad en los mercados energéticos. El impacto ya se refleja en tarifas más altas para gasolinas y diésel, con efectos directos sobre el transporte, la logística y el costo de vida.

Por ejemplo, al analizar el comportamiento de los combustibles en los países de Centroamérica en el último año, se revela que Guatemala ha tenido el aumento más fuerte de la gasolina regular que pasó de costar US$3,73 en marzo de 2025 a US$4,98, un aumento del 33,5 %. De igual manera, en Honduras el galón de gasolina regular costaba en 2025 US$3,70 y actualmente ronda los US$4,55, un incremento interanual de 23,5 %. Panamá reportaba que el combustible regular costaba US$3,29 por galón en marzo de 2025 y actualmente ronda los US$4.03, un crecimiento de 22,4 %. Actualmente, en Honduras, los ajustes ya vigentes muestran incrementos relevantes en plena temporada alta de movilidad. En Tegucigalpa, la gasolina superior alcanza unos US$5,18 por galón tras un alza de US$0,28, mientras que la regular se ubica en aproximadamente US$4,55 por galón (US$0,23 más). El diésel sube hasta US$4,80 por galón (US$0,40), según datos de la Secretaría de Energía de Honduras. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas reportó en El Salvador aumentos que oscilan entre US$0,10 y US$0,38 por galón. El diésel lidera las alzas, con incrementos de hasta US$0,38, alcanzando precios de referencia de US$4,15 por galón en las zonas central y occidental de El Salvador, y US$4,16 en el oriente. La gasolina superior sube hasta US$0,21, situándose en torno a US$4,29–US$4,30 por galón, mientras que la regular alcanza precios cercanos a US$3,97–US$3,98 por galón.

FUERTES AJUSTES

En Panamá, los precios —originalmente fijados por litro— reflejan incrementos significativos al convertirlos a galones. En las zonas de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se ubica en aproximadamente US$4,33 por galón, la de 91 octanos en US$4,03 y el diésel bajo en azufre en US$4,58. En regiones como Changuinola, el diésel alcanza hasta US$4,77 por galón. Los aumentos recientes equivalen a cerca de US$0,74 por galón en gasolina de 95, US$0,68 en gasolina de 91 y hasta US$1,16 en diésel, consolidando a este último como el combustible con mayor presión al alza. Por su parte, en Costa Rica, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos proyecta incrementos —también convertidos a galones— de aproximadamente US$0.26 en diésel y US$0.15 en gasolina regular, mientras que la gasolina súper mostraría una leve reducción cercana a US$0.01 por galón. Estas variaciones entrarán en vigor después de la Semana Santa. Actualmente la gasolina regular ronda los US$4,42, la especial los US$4,61 y el diésel US$3,86.