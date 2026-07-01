Dominicanos ya no requieren de una visa estampada para ingresar a Panamá

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Entre los argumentos que sustentan la decisión de excluir a los dominicanos de la exigencia de visa estampada se cita una ley de febrero de 2008, mediante la cual se permite a los turistas permanecer en Panamá por un periodo de 90 días.

Por Agencia EFE Los ciudadanos dominicanos han sido excluidos de la lista de países a los que se exige una visa estampada para ingresar a Panamá, según un decreto presidencial publicado en la gaceta oficial y en vigor. "No persisten razones de seguridad o técnicas que sustenten la conveniencia de mantener el requisito de visa estampada a los nacionales de la República Dominicana, país con el que la República de Panamá mantiene excelentes relaciones diplomáticas y comerciales", indica el decreto ejecutivo 12.

El documento, publicado en la gaceta oficial del 30 de junio, recuerda que el 23 de noviembre de 2015 se incluyó a República Dominicana dentro de los países que requieren una visa estampada para ingresar a Panamá. Entre los argumentos que sustentan la decisión de excluir a los dominicanos de la exigencia de visa estampada se cita una ley de febrero de 2008, mediante la cual se permite a los turistas permanecer en Panamá por un periodo de 90 días.