Calificación de Costa Rica subiría si mejora coordinación entre Ejecutivo y Legislativo, apunta S&P

Centroamérica & Mundo

El oficialismo cuenta actualmente con apenas nueve de los 57 escaños legislativos, una debilidad que ha complicado la aprobación de iniciativas clave, indica S&P Global Ratings.

Por revistaeyn.com Costa Rica se encamina a un nuevo ciclo político con la mirada puesta en la estabilidad económica y la gobernabilidad. En febrero, el país celebrará elecciones legislativas junto con la primera ronda de los comicios presidenciales, mientras que una eventual segunda vuelta para definir al próximo mandatario está prevista para abril. En un contexto regional marcado por la volatilidad, el proceso electoral costarricense se desarrolla bajo el paraguas de instituciones sólidas y reglas de juego conocidas, un rasgo que ha distinguido históricamente al país centroamericano.

De acuerdo con el análisis de S&P Global Ratings, esta tradición de estabilidad institucional y de diseño de políticas relativamente previsible —aunque frecuentemente lento— debería permitir que las principales líneas de la política económica se mantengan tras las elecciones. En los últimos años, Costa Rica ha fortalecido su perfil como polo regional de manufactura avanzada y servicios intensivos en conocimiento, señala S&P Global Ratings. Este posicionamiento ha favorecido la llegada de inversión extranjera directa y un turismo de mayor valor agregado, elementos que han impulsado una expansión económica superior a su promedio histórico. Para 2025, se proyecta que el producto interno bruto crezca por encima del 4 %, aunque en 2026 el ritmo podría moderarse hasta cerca del 3.5 %, en un escenario de mayor incertidumbre en el comercio internacional y una posible desaceleración de la demanda de sus principales socios.

TRABAJO EN EQUIPO

Cabe recordar que en octubre de 2025, S&P Global Ratings subió la calificación de Costa Rica a 'BB' de 'BB-' con perspectiva es estable. "Podríamos subir las calificaciones en los próximos 12 a 18 meses si una mejor coordinación de políticas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contribuye a reducir los obstáculos políticos que desde hace tiempo han limitado la aprobación de reformas legislativas", dice la agencia. En el frente externo, los flujos de inversión extranjera continuarían siendo suficientes para cubrir sin dificultad los déficits moderados de la cuenta corriente, que se estiman entre el 1 % y el 2 % del PIB en 2026 y 2027. A nivel fiscal, el déficit del gobierno general rondaría el 3,5 % del PIB en 2025, con espacio para una leve reducción en los dos años siguientes, siempre que se mantenga la disciplina en el gasto y el crecimiento acompañe.