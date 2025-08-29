Así quedan los enfrentamientos de la primera fase de la Liga de Campeones

Ocio

Las ocho jornadas de la fase liga se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha, y la UEFA hará público el calendario el próximo sábado día 30.

Por Agencia EFE La "Champions" empezó a mostrar toda su exigencia nada más empezar con el sorteo de la fase liga, que emparejó al Real Madrid con rivales como Manchester City, Liverpool y Juventus, además de obligarle a viajar hasta Kazajistán, y hará que el Barcelona se mida al último campeón, el PSG, y también al de la Liga Conferencia y del Mundial de Clubes, el Chelsea. Las manos de los exjugadores Kaka y Zlatan Ibrahimovic para extraer las bolas y el 'sfotware' para determinar los ocho rivales de cada uno de los 36 participantes compusieron en poco más de una hora el mapa de la competición, que también se presenta dura para el PSG en su defensa del título. Los de Luis Enrique tendrán rivales como Bayern, Atalanta, Tottenham, campeón de la Liga Europa, Barcelona o Athletic.

Con cara seria desde el auditorio, Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, comprobó en un minuto que su equipo volverá a encontrarse con el Manchester City de Pep Guardiola. Será en el Bernabéu y será la quinta vez consecutiva que se enfrentan, después de que los blancos dejaran fuera a los ingleses en el 'play-off' el año pasado. En casa, también jugará el Real Madrid con Juventus, Marsella y Mónaco y visitará a Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat Almaty. El equipo kazajo, uno de los debutantes, ya es una de las revelaciones, después de eliminar por penaltis al Celtic escocés. Jugar en su campo implica un complicado viaje. Juega sus partidos como local a 300 kilómetros de China. En su intento de llegar a octavos de final, el Barça recibirá a dos de los campeones de la temporada pasada, el PSG y el Chelsea. Volverá Luis Enrique a Barcelona y también jugarán allí el Eintracht Fráncfort, al Olympiacos de José Luis Mendilíbar y al Copenhague. Los de Hansi Flick tendrán que visitar al Chelsea, campeón de la Liga Conferencia y del Mundial de Clubes, que fue distinguido por la UEFA antes del sorteo por haber ganado todas las competiciones de esta. Brujas, Slavia Praga y Newcastle serán sus otros rivales de domicilio.

EL RESTO DE ESPAÑOLES

El Atlético de Madrid, cuya delegación no pudo llegar a tiempo al sorteo por problemas meteorológicos, recibirá a Inter, Eintracht Fráncfort, Bodo Glimt, con el que Noruega vuelve a tener un representante tras 18 años, y Union SG belga. Su partidos a domicilio serán en Liverpool y en Londres frente al Arsenal, además de PSV y Galatasaray. El Athletic, que vuelve a la 'Champions' después de diez años, se topará con el campeón PSG y por San Mamés también pasarán Arsenal, Sporting y Qarabag. Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praga y Newcastle serán sus rivales a domicilio. La nómina de cinco clubes españoles la completa el Villarreal con partidos potentes en casa con City, Juventus, Ajax y Copenhague y visitas a Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham y Pafos chipriota, otro debutante dirigido por el español Juan Carlos Carcedo, ex del Zaragoza, que se ha ganado el respeto. Eliminó en 'play-off' al Estrella Roja serbio y sin perder un partido dejó fuera previamente al Maccabi Tel Aviv y al Dinamo Kiev. La edición 71 de la competición, la segunda con el formato renovado, también exigirá mucho a su campeón para tratar de revalidar el título. La amplia delegación del PSG, encabezada por el presidente Nasser Al-Khelaifi, conoció in situ que jugará en casa con Bayern, Atalanta, Tottenham, campeón de la Liga Europa, y Newcatle, y a domicilio con Barcelona, Leverkusen, Sprting y Athletic. Las ocho jornadas de la fase liga se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha, y la UEFA hará público el calendario el próximo sábado día 30.