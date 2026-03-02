Así va la tabla de goleadores en LaLiga de España

Por Agencia EFE

Un 'triplete' contra el Villarreal lanzó a Lamine Yamal, extremo del Barcelona, hasta la tercera plaza de la tabla de goleadores y los trece goles en LaLiga EA Sports, en una jornada con el reencuentro de Julián Alvarez, que marcó un tanto en esta competición tras 14 partidos sin hacerlo para alcanzar los ocho, y con el liderato inamovible de Kylian Mbappé, con 23 dianas en total.

Tampoco marcó Vedaq Muriqi, el segundo de la clasificación, con 16 goles, a siete todavía de Mbappé, mientras subió posiciones Lamine Yamal, que ya es el tercer máximo 'artillero' de este curso liguero. Ha anotado seis en las últimas seis jornadas.