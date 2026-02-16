Descubra cuatro medidas prácticas que reducen el riesgo del burnout

Empresas & Management

El burnout es un fenómeno vinculado al ámbito laboral que surge cuando el estrés crónico no se maneja adecuadamente y se manifiesta con cansancio extremo, distanciamiento emocional o cinismo frente al trabajo y una disminución en la eficacia profesional..

Por revistaeyn.com Muchas personas comienzan su jornada laboral desde tempranas horas de la mañana y algunos incluso suman trabajos de medio tiempo o de fin de semana para completar ingresos. María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR), señala que estas rutinas de esfuerzo acumulan un agotamiento persistente, una irritación difusa y la sensación de que el tiempo nunca alcanza.

Ese desgaste constante tiene un nombre reconocido por la ciencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe el burnout como un fenómeno vinculado al ámbito laboral que surge cuando el estrés crónico no se maneja adecuadamente. Se manifiesta a través de tres señales claras: cansancio extremo, distanciamiento emocional o cinismo frente al trabajo y una disminución en la eficacia profesional. Méndez apunta que aunque no se clasifica como enfermedad, se ha convertido en una causa frecuente de consulta y de afectación en la calidad de vida. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE El primer recurso que se erosiona es el tiempo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que más de un tercio de los trabajadores en el mundo supera las 48 horas semanales. Lejos de ser una excepción, las jornadas extensas se han vuelto parte del paisaje laboral, debilitando el equilibrio entre empleo y vida personal. Las consecuencias no son solo emocionales. Estudios internacionales señalan que trabajar 55 horas o más por semana incrementa en 35 % el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y en 17 % la probabilidad de fallecer por cardiopatía isquémica, en comparación con quienes laboran entre 35 y 40 horas. Además, la cantidad de personas atrapadas en esas rutinas prolongadas continúa creciendo, dice Méndez.