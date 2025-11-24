Bizarrap inaugura la mayor tienda de moda urbana de JD Sports de Europa

POR EFE

El productor discográfico, compositor y DJ argentino Bizarrap inauguró este sábado en la ciudad española de Barcelona la nueva tienda de moda urbana de JD Sports que, con una superficie de casi 1.500 metros cuadrados, se ha convertido en el establecimiento de la marca más grande de Europa.

La presencia del artista argentino congregó a un gran número de seguidores en las inmediaciones de la tienda.