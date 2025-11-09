Ocio

Estas son las colaboraciones de zapatillas con famosos más buscadas

Travis Scott x Nike y Bad Bunny x adidas continúan siendo referentes tanto en cultura como en ventas.

Por revistaeyn.com Las colaboraciones entre celebridades y marcas de moda no son nada nuevo, pero en los últimos años los artistas han tomado un papel protagonista. Sus alianzas con las grandes firmas deportivas —que mezclan moda urbana, deporte y cultura pop— han transformado la industria y marcado nuevas tendencias a escala global.

El mercado de las colaboraciones de zapatillas de alta gama alcanzó en 2024 un valor estimado de 9.200 millones de dólares, y las previsiones apuntan a que podría casi duplicarse hasta 2033. "Las colaboraciones con famosos han pasado de ser una simple herramienta de marketing a convertirse en un verdadero indicador cultural", apunta Paula Guerola, directora de comercio digital para Iberia en JD Sports, que hizo este estudio. Un éxito es la alianza de Travis Scott con Nike que genera alrededor de 10 millones de dólares al año. Su Air Jordan 1 Low “Reverse Mocha” llegó a registrar 3,8 millones de solicitudes en Nike SNKRS, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más seguidos en años. La colaboración de Bad Bunny con adidas también se ha consolidado como una de las más influyentes. Sus primeras Forum Low se agotó de inmediato y hoy pueden alcanzar hasta 1.100 dólares en reventa. Algunos lanzamientos han registrado más de un millón de inscripciones globales en la app adidas CONFIRMED.

Por otra parte, Rosé (BLACKPINK) x PUMA y Lil Yachty x Nike encabezan la nueva ola de colaboraciones que están marcando 2025. "En 2025 vemos una evolución clara del fenómeno sneaker: los consumidores ya no compran solo un par de zapatillas, sino un estilo de vida, una estética y una historia asociada. Plataformas como TikTok han transformado cada lanzamiento en un acontecimiento global, y ese entusiasmo es lo que impulsa el mercado", agrega Guerola.