Centroamérica Big Day es galardonado durante LATA Expo 2026

Por revistaeyn.com
La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) fue reconocida con el premio “Product Launch of the Year” durante los LATA Achievement Awards 2026, gracias al impacto y alcance de Centroamérica Big Day, una iniciativa regional que promueve el aviturismo, la ciencia ciudadana y la conservación de la biodiversidad en Centroamérica y República Dominicana.
Durante su edición 2026, Centroamérica Big Day logró registrar más de 850 especies de aves en una sola jornada, consolidando nuevamente a la región como uno de los territorios con mayor riqueza biológica del planeta. La iniciativa movilizó a observadores de aves, fotógrafos de naturaleza, científicos ciudadanos y comunidades locales de ocho países, generando información valiosa para plataformas internacionales de monitoreo de biodiversidad.
Entre los principales resultados alcanzados destacan 852 especies registradas y 824 listas de observación reportadas en eBird, además de 445 especies documentadas, 1,748 observaciones y la participación de 290 fotógrafos en iNaturalist. A ello se suma una amplia proyección mediática que superó las 724 mil visualizaciones y más de 28 mil interacciones en redes sociales, así como cobertura en prensa escrita, radio y televisión de toda la región.
El reconocimiento fue entregado en el marco de LATA Expo 2026, el principal encuentro especializado en la promoción y comercialización de destinos de América Latina en el mercado británico, que se desarrolla del 7 al 10 de junio en De Vere Cotswold Water Park, en el corazón de los Cotswolds, Reino Unido.
El evento reúne a operadores turísticos, agencias de viajes, medios especializados, aerolíneas, destinos y líderes de la industria para fortalecer relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio entre América Latina y el Reino Unido.
La participación de Centroamérica en LATA Expo constituye una plataforma estratégica para fortalecer el posicionamiento de la región en uno de sus mercados prioritarios de larga distancia. Reino Unido continúa siendo uno de los principales emisores europeos de viajeros interesados en experiencias vinculadas a la naturaleza, la observación de fauna, la aventura y el turismo sostenible, segmentos en los que Centroamérica cuenta con una oferta altamente competitiva y diferenciada.