Centroamérica Big Day es galardonado durante LATA Expo 2026

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Con este reconocimiento, CATA reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas regionales innovadoras que promuevan la conservación, el turismo sostenible y el posicionamiento internacional de Centroamérica como un destino multidestino diverso, competitivo y conectado.

Por revistaeyn.com La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) fue reconocida con el premio “Product Launch of the Year” durante los LATA Achievement Awards 2026, gracias al impacto y alcance de Centroamérica Big Day, una iniciativa regional que promueve el aviturismo, la ciencia ciudadana y la conservación de la biodiversidad en Centroamérica y República Dominicana. Durante su edición 2026, Centroamérica Big Day logró registrar más de 850 especies de aves en una sola jornada, consolidando nuevamente a la región como uno de los territorios con mayor riqueza biológica del planeta. La iniciativa movilizó a observadores de aves, fotógrafos de naturaleza, científicos ciudadanos y comunidades locales de ocho países, generando información valiosa para plataformas internacionales de monitoreo de biodiversidad.

Entre los principales resultados alcanzados destacan 852 especies registradas y 824 listas de observación reportadas en eBird, además de 445 especies documentadas, 1,748 observaciones y la participación de 290 fotógrafos en iNaturalist. A ello se suma una amplia proyección mediática que superó las 724 mil visualizaciones y más de 28 mil interacciones en redes sociales, así como cobertura en prensa escrita, radio y televisión de toda la región.

El reconocimiento fue entregado en el marco de LATA Expo 2026, el principal encuentro especializado en la promoción y comercialización de destinos de América Latina en el mercado británico, que se desarrolla del 7 al 10 de junio en De Vere Cotswold Water Park, en el corazón de los Cotswolds, Reino Unido. El evento reúne a operadores turísticos, agencias de viajes, medios especializados, aerolíneas, destinos y líderes de la industria para fortalecer relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio entre América Latina y el Reino Unido.