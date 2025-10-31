¿Cuánto gana Lionel Messi, el mejor pagado de la MLS?

Leo Messi es el mejor pagado de la MLS con un salario de US$20.446.000, según la última lista de sueldos oficiales compartidas por la liga estadounidense.

Messi tiene un salario 'base' de US$12 millones, pero una compensación garantizada de US$20,4 millones, que incluye primas y variables.

El surcoreano Heung Min Son, delantero del Los Ángeles FC, es el segundo mejor pagado, con US$11.152.000.

El podio lo completa el español Sergio Busquets, centrocampista del Inter Miami, con un salario de US$8,7 millones.