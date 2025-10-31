¿Cuánto gana Lionel Messi, el mejor pagado de la MLS?

Por Agencia EFE
Leo Messi es el mejor pagado de la MLS con un salario de US$20.446.000, según la última lista de sueldos oficiales compartidas por la liga estadounidense.
Messi tiene un salario 'base' de US$12 millones, pero una compensación garantizada de US$20,4 millones, que incluye primas y variables.
El surcoreano Heung Min Son, delantero del Los Ángeles FC, es el segundo mejor pagado, con US$11.152.000.
El podio lo completa el español Sergio Busquets, centrocampista del Inter Miami, con un salario de US$8,7 millones.
El exbarcelonista colgará las botas al final de la presente temporada.
El paraguayo Miguel Almirón, centrocampista del Atlanta United, es cuarto en esta lista, con un sueldo de US$7,8 millones de dólares.
Entre los compañeros de Messi en el Inter Miami, Jordi Alba, que también se retirará al final de la presente campaña, tiene un salario de seis millones de dólares.
El uruguayo Luis Suárez gana US$1.5 millones.