Entradas de reventa más baratas para la final del Mundial van desde US$7.000

Por Agencia EFE
Las entradas de reventa para la final del Mundial de este domingo 19 de julio, en la que España buscará su segunda estrella ante la ganadora del duelo Inglaterra-Argentina, parten desde los US$7.000 las más baratas hasta US$39.000 las más caras en los portales digitales de reventa más populares de Estados Unidos.
A cuatro días para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, las entradas de reventa oscilan entre US$7.000 las más baratas y más de US$30.000 las más caras.
En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales, solo se ofrecen las conocidas entradas de 'hospitality'.
La FIFA vende estos asientos 'premium' con zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad de todo el estadio.
Los boletos de 'hospitality' más baratos para la final cuestan US$15.000 o US$17.000, mientras que las opciones más caras tienen precios de US$29.000 dólares por persona o hasta US$57.000 la opción más 'premium'.
En el portal de reventa StubHub, la mayoría de entradas disponibles cuestan alrededor de US$8.000, mientras que algunas tienen precios de US$25.000 o US$35.000.
En otras páginas web como Ticketmaster, portal de referencia para entradas de eventos de entretenimiento y deporte en Estados Unidos, los precios también oscilan alrededor de los US$8.000.
Tickpick, una página comparadora de precios e intermediaria de entradas de reventa, ofrece las entradas más baratas por poco más de US$7.000 y la más cara, por US$39.000.
Los aficionados que quieran conseguir una entrada para el partido deberán rascarse los bolsillos, pues a los altos precios de las entradas se suman los elevados gastos en alojamiento o en comida.
El transporte al estadio también puede resultar caro, pues está prohibido llegar caminando y los trenes oficiales hacia el MetLife Stadium cuestan US$98, aunque los autubuses lanzadera son opciones más económicas, con precios de unos US$20 dólares.