Entradas de reventa más baratas para la final del Mundial van desde US$7.000

Las entradas de reventa para la final del Mundial de este domingo 19 de julio, en la que España buscará su segunda estrella ante la ganadora del duelo Inglaterra-Argentina, parten desde los US$7.000 las más baratas hasta US$39.000 las más caras en los portales digitales de reventa más populares de Estados Unidos.

A cuatro días para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, las entradas de reventa oscilan entre US$7.000 las más baratas y más de US$30.000 las más caras.

En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales, solo se ofrecen las conocidas entradas de 'hospitality'.

La FIFA vende estos asientos 'premium' con zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad de todo el estadio.

Los boletos de 'hospitality' más baratos para la final cuestan US$15.000 o US$17.000, mientras que las opciones más caras tienen precios de US$29.000 dólares por persona o hasta US$57.000 la opción más 'premium'.

En el portal de reventa StubHub, la mayoría de entradas disponibles cuestan alrededor de US$8.000, mientras que algunas tienen precios de US$25.000 o US$35.000.