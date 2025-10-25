Latin America’s 50 Best Restaurants presenta sus '50 Best Signature Sessions' en Guatemala

Ocio

Una selección de los chefs más reconocidos de Latin America’s 50 Best Restaurants se unirá al talento culinario local en Antigua, Guatemala, para ofrecer una serie de experiencias gastronómicas exclusivas.

Por revistaeyn.com Latin America’s 50 Best Restaurants anunció el regreso de sus 50 Best Signature Sessions, una serie de cenas que reunirá a chefs de toda Latinoamérica con algunos de los talentos gastronómicos más destacados de Antigua Guatemala, para crear colaboraciones únicas e inolvidables que los comensales podrán disfrutar. A medida que Latin America’s 50 Best Restaurants se prepara para revelar su lista de 2025 el próximo 2 de diciembre en la ciudad guatemalteca de Antigua, estas sesiones ofrecen una oportunidad excepcional para degustar la extraordinaria creatividad que define a la gastronomía de la región.

Las sesiones contarán con colaboraciones culinarias que fusionarán talentos internacionales y guatemaltecos. Entre ellas: Nuema (Ecuador) con Quiltro (Guatemala), Niño Gordo (Argentina) con Barriga Llena (Guatemala), Boragó (Chile) con Wild Daughter (Guatemala), y Alcalde (México) con Libra (Guatemala). Estas uniones prometen menús únicos que celebrarán la rica diversidad gastronómica regional. Las 50 Best Signature Sessions forman parte del programa de eventos de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, que culminará con la ceremonia de premiación el martes 2 de diciembre de 2025 en Antigua, Guatemala. La semana de celebraciones también incluirá el foro 50BestTalks, el 1 de diciembre, que servirá como escenario para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la comunidad gastronómica. Del domingo 30 de noviembre al miércoles 3 de diciembre de 2025, el público podrá disfrutar de una serie de eventos gastronómicos exclusivos, cuidadosamente diseñados para los paladares más exigentes. El programa de 50 Best Signature Sessions en Guatemala incluye: Almuerzo & cena – Quiltro x Nuema El restaurante ecuatoriano Nuema se unirá a uno de los espacios de alta cocina más destacados de Antigua Guatemala, para crear un menú de degustación de 10 tiempos, presentado en dos turnos. Los innovadores platos – cinco de cada restaurante – estarán acompañados por un maridaje centrado en la bebida insignia de Quiltro, la doncella hidromiel, servida por copa o en cocteles elaborados a base de hidromiel.