Fecha, horario y dónde ver el Super Bowl LX entre Seahawks y Patriots

Ambas escuadras ya se habían enfrentado en el Super Bowl hace poco más de una década, en la edición XLIX, en la que Patriots terminaron levantando el trofeo luego de un cardiaco final en el que, gracias a una intercepción de Malcolm Butler en la última jugada, dieron el triunfo a los entonces pupilos de Bill Belichick.

Ya se conocen a los equipos finalistas para el Super Bowl LX, Seahawks y Patriots confirmaron su asistencia al Levi’s Stadium luego de coronarse en los Campeonatos de Conferencia. New England venció a Denver Broncos a domicilio para proclamarse campeón de la AFC, mientras que Seattle se impuso a Los Angeles Rams en la NFC.

Ahora, Drake Maye tiene la oportunidad de comenzar una nueva época de gloria como líder a la ofensiva de los Patriots apenas en su segundo año como mariscal del equipo de los ‘underdogs’ de la temporada, pero no será fácil ante los Seahawks que llegan con la presión de ser favoritos y aprovechar esta oportunidad para una revancha.

Santa Clara ya espera por un emocionante choque entre Drake May y Sam Darnold, que sueñan por su primer anillo y la estrategia para conseguirlo será fundamental; Mike Vrabel y Mike Macdonald deberán hacer uso de sus mejores herramientas para ayudar a sus mariscales a quedarse con el Vince Lombardi.

Los Patriots buscarán su séptimo campeonato en su primera aparición en el juego por el título de la NFL desde 2018 con el recuerdo de haber conseguido seis con la dupla formada por el coach Bill Belichick y el quarterback Tom Brady y la esperanza de conseguir el séptimo con la pareja Mike Vrabel y Drake Maye.

Por su parte, los Seahawks hacen su cuarta aparición con la misión de ganar su segundo anillo de la mano de una de las defensivas más dominantes de la campaña y de un quarterback que parecía destinado al fracaso tras ser reclutado en la primera ronda del draft de 2018 en Sam Darnold.