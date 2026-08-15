Frustración y estrés pueden convertir conflictos cotidianos en episodios violentos

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El Colegio de Médicos advierte que la acumulación de tensión puede disminuir la capacidad para manejar situaciones que normalmente no generarían una reacción agresiva.

Por revistaeyn.com Una maniobra en carretera, un cambio de carril, un conductor que no cede el paso o unos segundos de espera en medio de una congestión pueden parecer situaciones menores. Sin embargo, estos incidentes pueden convertirse rápidamente en discusiones y enfrentamientos entre personas que, hasta unos segundos antes, ni siquiera se conocían. Para el Colegio de Médicos y Cirujanos, los constantes actos de violencia en sitios públicos deben llevar a reflexionar sobre qué ocurre antes de que una molestia se transforme en una reacción agresiva. La respuesta no está únicamente en el incidente que desencadena el enojo, sino también en el nivel de estrés y frustración con el que cada persona llega a ese momento.

Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, señaló que la violencia no puede convertirse en una respuesta automática ante las molestias o diferencias que forman parte de la convivencia cotidiana. “Tenemos que recuperar la capacidad de hacer una pausa antes de reaccionar. No todo lo que nos molesta constituye una agresión personal y no toda diferencia necesita convertirse en una confrontación. Una reacción impulsiva puede transformar una situación cotidiana en un problema con consecuencias mucho mayores”, manifestó Garita Jiménez. La manera en que se interpreta lo ocurrido también puede determinar el rumbo que toma un conflicto. Una persona puede asumir que otro conductor se incorporó para perjudicarla, aprovecharse de ella o pasar por encima de ella, aunque en realidad desconozca las circunstancias o las intenciones del otro. Por eso, una de las herramientas más importantes es no personalizar inmediatamente lo ocurrido. Preguntarse si realmente hubo una intención de provocar, considerar que la otra persona puede estar atravesando sus propias circunstancias y valorar la importancia real del incidente puede ayudar a recuperar el control antes de reaccionar.