Informe: Trabajadores de mediana edad sufren problemas de sueño por estrés laboral

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Aunque los participantes del estudio solían atribuir la mala calidad del sueño a la falta de descanso, los datos recopilados mediante dispositivos de muñeca demuestran que, con mayor frecuencia, la causa eran las frecuentes alteraciones del sueño y los despertares nocturnos.

Por Agencia EFE Una investigación en Reino unido con trabajadores de entre 50 y 66 años, pertenecientes a diversos sectores, ha constatado que casi el 70% de ellos tiene problemas del sueño persistentes y clínicamente significativos, y que están causados por el estrés laboral. El estudio, realizado por científicos de la Universidad de Edimburgo y recogido en la revista Scientific Reports, evidencia que los trastornos del sueño son mucho más frecuentes entre los trabajadores de mediana y avanzada edad de lo que se creía hasta ahora.

Los investigadores han hecho un seguimiento de 45 trabajadores de entre 50 y 66 años de edad pertenecientes a diversos sectores laborales. Los trabajos han incluido la recopilación de más de 1.900 autoevaluaciones de bienestar y del entorno laboral, junto con datos de sensores portátiles correspondientes a más de 5.200 días. Los resultados indican que, de entre el 70 % de los participantes que padecían problemas de sueño persistentes, casi el 92 % alcanzó el umbral clínico de un trastorno del sueño al menos una vez durante el estudio. Los participantes que declararon tener un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y una mayor satisfacción laboral también tendían a declarar un mayor bienestar general, mientras que los sentimientos de desánimo o irritabilidad en el trabajo se asociaban con un menor bienestar. Los expertos inciden en que estos resultados apelan a los empresarios, los responsables políticos y los profesionales sanitarios a prestar mayor atención a la calidad del sueño, al bienestar en el lugar de trabajo y al equilibrio entre la vida laboral y personal. Solo así, subrayan, se asegurará que los trabajadores mayores de 50 años se mantengan sanos y económicamente activos durante más tiempo.

Alteraciones y despertares nocturnos

Aunque los participantes solían atribuir la mala calidad del sueño a la falta de descanso, los datos recopilados mediante dispositivos de muñeca demuestran que, con mayor frecuencia, la causa eran las frecuentes alteraciones del sueño y los despertares nocturnos. Los datos de los dispositivos portátiles mostraron que el 90 % de los participantes experimentó alteraciones del sueño a lo largo del estudio, a pesar de que la mayoría dormía una media de entre 6,5 y 8 horas por noche. Eso explicaría por qué muchas personas declaraban sentirse poco descansadas a pesar de haber dormido suficientes horas. Los investigadores también han utilizado inteligencia artificial para identificar, entre una amplia gama de posibles influencias, los factores más estrechamente relacionados con las alteraciones del sueño y el bienestar. Las experiencias en el lugar de trabajo se revelaron sistemáticamente como uno de los factores más importantes, lo que sugiere que el estrés laboral puede ser una vía clave a través de la cual el trabajo afecta tanto al sueño como al bienestar general.