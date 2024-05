Hoteles de Costa Rica arrasan en los Travellers’s Choice de TripAdvisor

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

La reconocida plataforma TripAdvisor publicó su lista 2024 de Lo Mejor de lo Mejor (Best of the Best) de Travellers’s Choice, en la cual arrasan los hoteles de Costa Rica, de ellos hay cuatro en la zona de La Fortuna de San Carlos.

Este premio se concede a quien reciba un gran número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses.